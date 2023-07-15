Китай в пути

Рост импорта легковых автомобилей из Китая привел к резкому увеличению доли таких машин в российских таксопарках. Текущий показатель оценивается в 30%, а по итогам 2023 года может вырасти до 40–45%. Таксопарки испытывают нехватку новых машин, и, несмотря на то, что некоторые пассажиры скептически относятся к безопасности и комфорту китайских автомобилей, именно они позволяют сократить дефицит в высоком тарифном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30%, подсчитали аналитики инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг». До конца года показатель может увеличиться до 40–45%, прогнозирует основатель компании Саид Залиев. По данным «ГТК-Холдинга», в этом году в рейтинг популярных автомобилей в таксопарках впервые вошла китайская JAC. В «ВТБ Лизинге» отмечают, что в число наиболее популярных марок таксопарков входят китайские Chery, Geely, Haval и JAC, а в первом квартале 2022 года рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault.

Доля китайских автомобилей в таксопарке «Ситипарк» также выросла, говорит управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко, не уточняя конкретных значений. Кроме того, рассказывает он, в регионах компания приобретает Lada Granta и недавно подписала соглашение о поставках «Москвич-3». В повышенных тарифах «Яндекс.Такси» китайские автомобили занимают около 10%, говорит директор по развитию бизнеса в России и СНГ «Яндекс.Такси» Иван Запольский.

Импорт новых легковых автомобилей в РФ по итогам первой половины 2023 года вырос в 3,2 раза год к году, до 227,2 тыс. машин, подсчитал «Автостат». На автомобили из Китая пришлось 75,7% поставок. Сегодня более 70% импорта легковых автомобилей приходится на китайские марки, подтверждается в июльском обзоре авторынка ЦБ.

С использованием китайских автомобилей в сервисах такси возникают сложности, отмечают в «ГТК-Холдинге». По данным аналитиков, каждый десятый пассажир такси в сегменте «Комфорт плюс» отказывается от заказа при назначении автомобиля китайского производства, опасаясь низкого уровня безопасности и менее комфортного хода. Хотя количество отказов постепенно сокращается, добавляет Саид Залиев. «Осторожное отношение» российских покупателей к китайским маркам отмечается и в обзоре ЦБ. Водители, говорит господин Залиев, пока не наблюдают существенных проблем в эксплуатации китайских автомобилей, но «морально готовы чаще обращаться в сервис». А Дмитрий Коваленко указывает, что такие машины чаще ломаются и менее подготовлены к работе в такси.

Несмотря на рост импорта китайских автомобилей, участники рынка отмечают сохраняющиеся сложности с пополнением таксопарка. По подсчетам Национального совета такси, дефицит автомобилей для такси по итогам года может превысить 60%. Для стабильной работы отрасли необходимо пополнение в 50–60 тыс. новых автомобилей ежегодно, тогда как в этом году ожидается 24 тыс. машин, говорит исполнительный директор организации Наталия Лозинская. Мощностей локальных производств еще недостаточно, чтобы покрыть весь спрос отрасли, добавляет она.

Иван Запольский указывает, что автомобили китайских марок позволяют сократить дефицит для повышенных тарифов «Яндекс.Такси». Пока наиболее остро нехватка автомобилей ощущается в экономсегменте, где нужны недорогие, но надежные и пригодные для ремонта модели, уточняет он. Дмитрий Коваленко также отмечает значительный рост стоимости новых автомобилей и увеличение затрат на обслуживание машин в такси примерно в два раза за год.

Рост стоимости автомобилей и затрат на их обслуживание сервисы заказа такси называют в числе причин коррекции ценовой политики. По данным «Чек Индекса», по итогам первой половины 2023 года средний чек на такси в Москве вырос на 12%, до 771 руб., в целом по России — на 4%, до 435 руб., год к году (см. “Ъ” от 10 июля). В «ГТК-Холдинге» со ссылкой на опросы указывают, что россияне считают приемлемой стоимость средней поездки на такси на уровне 450 руб.

Алина Савицкая