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Коммерсантъ FM
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DPA: Саудовская Аравия предложила свой мирный план на переговорах в Джидде

На переговорах по урегулированию военного конфликта России с Украиной в Джидде обсуждали мирный план, предложенный Саудовской Аравией и еще несколькими странами, сообщило DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, в новый мирный план входят пункты о сохранении территориальной целостности Украины, прекращении огня на всех фронтах, начале мирных переговоров под наблюдением ООН и обмене пленными. Источники DPA не уточнили, какие страны, кроме Саудовской Аравии, принимали участие в разработке нового мирного плана. По их словам, власти страны проинформировали Россию о ходе консультаций.

Двухдневные переговоры в Джидде начались 5 августа. В них участвуют более 30 стран. Россию на встречу не пригласили, но пообещали проинформировать по итогам. По данным Corriere della Sera, по итогам первого дня участники согласились, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Олеся Павленко

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