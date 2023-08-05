В Саудовской Аравии начались переговоры по украинской «формуле мира» без участия России

В Джидде стартовали двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников из более чем 30 стран, сообщил саудовский гостелеканал Al-Ekhbariya. На встрече Украина представит свою «формулу мира». Россия на переговоры не приглашена, но ее проинформируют об итогах.

Как писала газета The Wall Street Journal, встреча в Джидде — попытка ЕС и США консолидировать международную поддержку украинской инициативы. По данным издания, местом проведения была выбрана Саудовская Аравия, чтобы склонить к участию Китай.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча в Джидде станет продолжением переговоров, которые прошли в Копенгагене 24 июня. В Джидде украинская сторона представит мирный план президента Владимира Зеленского из десяти пунктов.

В украинской «формуле мира» речь идет про ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность, освобождение пленных и депортированных, выполнение устава ООН по территориальной целостности Украины. Также в плане прописан вывод российских войск, прекращение боев, «возвращение справедливости», недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта.

По данным издания Politico, ознакомившегося с рабочим вариантом программы встречи в Джидде, все десять пунктов мирного плана Украины будут обсуждаться на переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле будут следить за ходом переговоров. Китай на встрече будет представлять спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй, который ответственен за продвижение китайской мирной инициативы по Украине.

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