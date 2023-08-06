Corriere della Sera: участники переговоров в Джидде по Украине согласились по двум вопросам

Участники переговоров по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии достигли соглашения по двум вопросом после первого дня консультаций, сообщили источники Corriere della sera. По данным итальянской газеты, все они считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины» и верховенство Устава ООН.

Участники также договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования российско-украинского конфликта, предложенного Киевом. Ведутся переговоры о сроках проведения встречи глав государств. По данным источников газеты, она может состояться до конца года.

5–6 августа в Джидде проходят консультации по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Россия не получила на него приглашение. В консультациях участвуют представители больше 30 стран. Стороны обсуждают украинскую «формулу мира», которая среди прочего предполагает вывод российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Леонид Уварчев