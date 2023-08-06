В Ираке заблокировали Telegram по соображениям нацбезопасности

В Ираке заблокировали мессенджер Telegram для сохранения целостности личных данных пользователей и по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщило министерство телекоммуникаций Ирака, передает Reuters.

Министерство направило Telegram просьбу закрыть платформы, с которых происходят утечки данных граждан и государственных учреждений. В ведомстве заявили, что мессенджер «не ответил и взаимодействовал ни с одним из этих запросов».

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов»,— сказано в сообщении министерства.

В апреле бразильский суд вынес решение заблокировать Telegram. Полиция требовала от администрации мессенджера передать данные администраторов неонацистских групп, подозреваемых в причастности к нападению на школу, в результате которого погибли четыре человека. По информации G1, Telegram предоставил полиции часть данных, однако не передал их телефонные номера. Постановление о блокировке отменили спустя несколько дней.

Олеся Павленко