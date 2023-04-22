Telegram передал данные о неонацистких группировках полиции Бразилии из-за риска блокировки

Мессенджер Telegram предоставил полиции Бразилии данные о неонацистских группировках, вовлеченных в случаи насилия в школах. В случае отказа мессенджеру грозили блокировка и штраф в размере 100 тыс. реалов в день ($19,8 тыс.).

Как сообщает бразильское издание Globo, суд потребовал передать данные в течение 24 часов, решение об этом было принято 20 апреля. Telegram передал информацию вчера, 21 апреля. Полиция запрашивала у мессенджера данные о владельцах и участниках антисемитских групп.

Полиция запросила информацию в рамках расследования нападения на школу в бразильском муниципалитете Аракрус, в результате нападения погибли 4 человека и 12 были ранены. По данным Федеральной полиции, 16-летний нападавший взаимодействовал с антисемитскими группами на платформе Telegram.

В марте 2022 года Верховный суд Бразилии потребовал, чтобы Telegram назначил своего официального представителя в стране, а также сообщил властям о мерах борьбы с фейками. Накануне этого Верховный суд постановил заблокировать мессенджер после невыполнения требований удалить незаконный контент с платформы.

Олеся Павленко