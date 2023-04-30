Федеральный суд Бразилии отменил постановление о блокировке Telegram

Судья Федерального суда Бразилии Флавио Лукас постановил 29 апреля отменить решение мирового суда о блокировке мессенджера Telegram. При этом федеральная инстанция оставила в силе ежедневный штраф для платформы в размере 1 млн реалов (примерно $200 тыс. по текущему курсу).

Принимая решение о снятии блокировки, как сообщает телеканал CNN Brazil, судья Флавио Лукас отметил, что Telegram широко распространен в стране, а претензии к платформе «абсолютно чужды» свободе общения пользователей.

26 апреля мировой суд по ходатайству федеральной полиции постановил заблокировать работу Telegram в Бразилии и обязал платформу выплачивать ежедневный штраф. В ходатайстве полиции говорилось, что администрация мессенджера отказалась передать данные участников неонацистских группировок, предположительно причастных к нападениям на учебные заведения.

22 апреля бразильское издание Globo сообщило, что Telegram передал федеральной полиции Бразилии данные о неонацистских группировках, но в ведомстве представленную информацию сочли неполной и указали это в ходатайстве перед мировым судом. 28 апреля основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram обжалует решение мирового суда, и пообещал защищать право на частное общение.

Анастасия Ларина