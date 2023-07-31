«Спартак» продегустировал «Балтику»

В заключительном матче второго тура чемпионата России «Спартак» обыграл на своем поле «Балтику» — 2:1. Красно-белые завоевали на старте максимальные шесть очков, что удалось еще только «Краснодару». Еще пять клубов, включая «Зенит», набрали по четыре балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Спартака» Квинси Промес (в красно-белой форме) сделал оба гола в победном матче с «Балтикой», забив и отдав результативную передачу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Лидер «Спартака» Квинси Промес (в красно-белой форме) сделал оба гола в победном матче с «Балтикой», забив и отдав результативную передачу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фаворит в противостоянии претендента на чемпионство с дебютантом премьер-лиги, который впервые поднялся в высший дивизион российского футбола после вылета из него в далеком 1998 году, был очевиден. И все же определенная непредсказуемость в этом матче присутствовала. «Спартак» непредсказуем сам по себе, а «Балтика» вообще пока команда-загадка, от которой непонятно, чего ожидать. В первом туре чемпионата она вроде бы предсказуемо уступила на выезде «Сочи», а на старте Кубка России грохнула в гостях «Крылья Советов».

«Спартак» успешно стартовал в обоих турнирах, хотя, опять же, столкнулся с проблемами там, где у него их не должно было быть.

С «Оренбургом» пришлось даже на полную включать морально-волевые качества. Но и свой потенциал красно-белые продемонстрировали, особенно в атаке. И это еще у них не смог дебютировать из-за травмы Хесус Медина, и нападающие Александр Соболев с Шамаром Николсоном на поле не выходили. В матче с «Балтикой» Медина уже попал в заявку, а отсидевший дисквалификацию, наложенную в прошлом сезоне, Соболев занял привычное место в стартовом составе.

Если «Балтика» сражалась за первые очки в чемпионате, то целью «Спартака» был возглавивший турнирную таблицу «Краснодар». Причем калининградцы не заперлись на своей половине и предложили фавориту высокий прессинг. Более того, они обязаны были забивать уже на шестой минуте, но Гедеон Гузина, оказавшись перед воротами Александра Максименко, махнул мимо мяча после удобного прострела справа. Впрочем, хозяева ответили любезностью на любезность, когда Тео Бонгонда убежал один на один с голкипером «Балтики» Евгением Латышонком и промахнулся, притом что имел возможность отдать передачу Квинси Промесу на пустые ворота. А вскоре Латышонок отразил опасный удар Соболева.

Гости, безусловно, рисковали, ввязываясь со «Спартаком» в открытый футбол и давая тому пространство для быстрых контратак. Тем не менее такая тактика как минимум вызывала уважение и создавала красно-белым трудности в организации игры.

В какой-то момент команда Сергея Игнашевича просто подавила их своей активностью и завладела инициативой, а регулярные забросы мяча в штрафную площадь держали Максименко и спартаковскую оборону в изрядном напряжении.

Как-то ушли в тень и Бонгонда, и Промес, и другой известный технарь — Виктор Мозес. И пускай в конце первого тайма москвичи заставили «Балтику» опуститься назад, защищалась она довольно уверенно. Однако Промес и Бонгонда все же сделали конфетку из обычного подхода к воротам. Голландец дотащил мяч до штрафной и закинул его за спину защитникам на набегавшего бельгийца, который головой забил уже свой второй гол за «Спартак» с учетом кубкового матча с «Краснодаром».

Но счет 1:0 был слишком скользким по такой игре, и вполне естественно, что «Балтика» с ним не смирилась. Она продолжала высоко накрывать красно-белых, и те по-прежнему крайне неуютно чувствовали себя под этим прессингом, а в одном из эпизодов их выручил Максименко, хотя арбитры ошибочно зафиксировали нарушение у угрожавшего воротам калининградца.

Второй тайм проходил под диктовку гостей, и «Спартаку» несколько раз повезло, что они не смогли нанести более или менее точный удар.

Хозяева периодически выбегали в контратаки, и некоторые из них выглядели весьма перспективно. Впрочем, и им не хватало точности. Тот же Бонгонда не сумел оформить дубль, пробив во вратаря. В итоге до последних минут исход матча не был ясен. Другое дело, что «Балтика» все-таки стала выдыхаться и заметно ослабила давление. К тому же «Спартак» взял игру под контроль с помощью замен, а вышедший со скамейки запасных Михаил Игнатов в концовке организовал второй гол, ассистировав Промесу, которому оставалось только поразить пустой створ.

Правда, без нервов у красно-белых все равно не обошлось. На 90-й минуте они пропустили со стандарта, когда обладатель Кубка Америки-2015 в составе сборной Чили Анхело Энрикес резаным ударом головой переправил мяч в сетку. Но в компенсированное время никаких чудес не произошло, и «Спартак» одержал вторую победу в чемпионате — 2:1. Как и лидирующий «Краснодар», он набрал шесть очков и находится ниже по дополнительным показателям.

Александр Ильин