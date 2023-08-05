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ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА победили столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе армейцев встреча завершилась со счетом 4:1.

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Кадры матча ЦСКА—«Локомотив»

Кадры матча ЦСКА—«Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Кадры матча ЦСКА—«Локомотив»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Голы забили: Чалов (29, пен.), Гайич (31), Мухин (55, 64) — Погостнов (61).

В турнирной таблице ЦСКА с шестью очками занимает пятое место. «Локомотив» с четырьмя очками располагается на восьмой позиции.

В следующем туре ЦСКА примет «Сочи» 13 августа. «Локомотив» в домашнем матче встретится с самарскими «Крыльями Советов» 12 августа.

Мария Федотова

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