«Зенит» не выжал

В центральном матче второго тура чемпионата России по футболу «Ростов» принимал «Зенит» и добился ничейного результата — 1:1. Кроме того, вничью сыграли «Крылья Советов» и «Динамо» — 3:3, а также «Урал» и «Пари Нижний Новгород» — 0:0. В результате у петербуржцев, ростовчан, самарцев и екатеринбуржцев стало по четыре очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Ростов»—«Зенит»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Матч «Ростов»—«Зенит»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В матче «Ростов»—«Зенит» встретились первая и четвертая команды по итогам прошлого чемпионата, причем клуб с берегов Дона до последнего сражался за место в тройке и вполне мог финишировать даже вторым. И нынешний сезон петербуржцы с южанами, несмотря на разные трудности, начали успешно — с побед в премьер-лиге и Кубке России.

«Зенит» перестраивается на игру без Малкома, Далера Кузяева и Вендела, который хотя и вернулся в расположение чемпионов страны, но, по всей видимости, планов не поменял и по-прежнему хочет уйти. «Ростову» же вообще запретили регистрировать новичков в связи с тем, что из-за санкционных барьеров в банковском секторе он никак не мог расплатиться со шведским «Норчёпингом» за трансфер своего бывшего нападающего Понтуса Алмквиста. Впрочем, как раз перед матчем с «Зенитом» бан со стороны Международной федерации футбола был все-таки снят, и главный тренер желто-синих Валерий Карпин дозаявил пять игроков. А в стартовом составе «Ростова» снова появился опытный Алексей Ионов, который уже выступал за него несколько лет назад.

Петербуржцы сразу обложили ворота Сергея Песьякова и подали три угловых, но хозяева выдержали этот стартовый натиск и сами решили прощупать оборону соперника.

«Зенит» тоже не дрогнул, однако потерял из-за травмы центрального защитника Дмитрия Чистякова, которого пришлось менять на недавно купленного у сербской «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича. «Ростов» попытался воспользоваться вынужденной перестановкой на ключевой позиции в команде Сергея Семака. Все-таки Эракович и Роберт Ренан еще не играли друг с другом, но 22-летний серб абсолютно не мандражировал и справился с давлением на него.

Постепенно гости сняли давление и у своих ворот, а ближе к перерыву опять оккупировали чужие. Этот штурм вроде бы тоже закончился ничем, зато хозяева зевнули контратаку. Дуглас Сантос запустил в прорыв Матео Кассьерру, который зашел в ростовскую штрафную площадь, как к себе домой, легко раскачал один в один центрального защитника Максима Осипенко и с убойной дистанции пробил из-под него в угол. Колумбиец, напомним, оформил дубль в стартовом туре и таким образом забил уже третий гол. А подопечные Карпина за первый тайм так ни разу и не ударили по воротам Михаила Кержакова.

Вторая половина началась со стычки Густаво Мантуана и Хорена Байрамяна, когда зенитовский бразилец явно хотел спровоцировать оппонента на красную карточку. Однако арбитр Евгений Кукуляк обошелся без жестких мер. Между тем «Ростову» надо было отыгрываться, поэтому он больше времени проводил в атаке. Но петербуржцы по-прежнему уверенно оборонялись, и Карпин довольно рано произвел тройную замену, в рамках которой состоялся дебют иранца Мохаммада Мохеби и Романа Акбашева из «Факела». 24-летний легионер с опытом выступления за национальную сборную очень резво вступил в игру. В одном из эпизодов он запрессинговал Кержакова и едва не заставил того ошибиться. А потом вратарь «Зенита» парировал крученый, но все же не крутой удар Акбашева. При этом Кассьерра снова чуть не сделал дубль, выйдя на ворота под острым углом.

«Ростов» весьма достойно выглядел на фоне лучшего клуба премьер-лиги, навязал тяжелую силовую борьбу и все-таки дожал его.

На 91-й минуте очередной навал хозяев завершился тем, что Андрей Мостовой сгоряча срубил в штрафной Евгения Чернова, за что судья справедливо назначил пенальти. Николай Комличенко своих одноклубников не подвел и поразил цель. Ростовчане буквально вырвали ничью — 1:1. А упущенная победа так расстроила Семака, что уже после финального свистка он нарвался на красную карточку за слишком бурные споры с арбитром. «Зенит» не сумел захватить лидерство в турнирной таблице, и сейчас у него с тем же «Ростовом» по четыре очка.

Тем временем еще одному номинальному претенденту на медали — «Динамо» опять не удалось одержать первую победу в сезоне под руководством нового главного тренера Марцела Лички. Хотя казалось, что в матче с «Крыльями Советов» москвичей наконец прорвало. В первом тайме они нанесли три удара в створ, и все они оказались результативными. Арсен Захарян с передачи Федора Смолова открыл счет. Затем отличился Константин Тюкавин, а Захарян отметился голевым пасом. И еще забил Смолов, которому ассистировал Муми Нгамалё.

Если бы не «привоз» Даниила Фомина, приведший к голу самарца Фернандо Костанци, динамовцам, наверное, совсем не о чем было бы беспокоиться. А так во втором тайме они выпустили ситуацию из-под контроля. Особенно тревожно подопечным Лички стало, когда Гленн Бейл зарядил в «девятку» из-за штрафной и сократил разницу до минимума. «Крылья» постоянно атаковали и в концовке заслужили право на пенальти после того, как Вячеслав Грулев подыграл себе рукой. Самый опасный футболист в составе хозяев Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый и спас свою команду от поражения — 3:3. Благодаря этой волевой ничьей «Крылья Советов» набрали в двух турах четыре очка.

Хорошая возможность показать стопроцентный результат на старте чемпионата представилась «Уралу», который после домашней победы над ЦСКА тем более был вправе рассчитывать на успех во встрече с «Нижним Новгородом».

Но екатеринбуржцы столкнулись с очень упорным сопротивлением и почти не имели голевых моментов. Гостям тоже не хватало креатива в нападении, как, собственно, и самих нападающих. Единственный игрок этого амплуа в рядах нижегородцев Тимур Сулейманов и тот больше 70 минут полировал скамейку запасных. Разве что выдвинутый вперед полузащитник Александр Трошечкин мог реально забить, когда хозяев выручил голкипер Илья Помазун.

«Урал» по-настоящему активизировался только в заключительной фазе матча и был близок к голу, когда после прохода Алексея Каштанова и рикошета мяч по навесной траектории полетел в пустые ворота. Однако защитник «Нижнего» Дмитрий Тихий успел подстраховать вратаря, притом что екатеринбуржцы требовали зафиксировать взятие ворот. В итоге на табло так и сохранились нули. В активе «Урала» также теперь четыре очка.

Александр Ильин