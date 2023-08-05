Росморречфлот: получивший пробоину танкер «Сиг» находится на плаву, загрязнения среды нет

Российский танкер «Сиг», который получил пробоину в Керченском проливе предположительно из-за атаки морского дрона, находится на плаву, загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Работы по устранению повреждений планируется провести 6 августа, сообщила пресс-служба Росморречфлота в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер «Сиг» на Босфоре в марте 2022 года

Фото: Yoruk Isik, Reuters Танкер «Сиг» на Босфоре в марте 2022 года

Фото: Yoruk Isik, Reuters

«Судно находится на плаву, поступления воды внутрь АС (аварийного судна.— "Ъ") нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке»,— говорится в заявлении Росморречфлота.

Агентство также сообщило, что около 17:00 мск к месту стоянки танкера «Сиг» прибыл рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» со специалистами и оборудованием для проведения подводно-технических работ. До конца сегодняшнего дня, 5 августа, планируется завершить обследование подводной части танкера, передает Росморречфлот.

Танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения примерно в 23:20 мск 4 августа на подходе к Керченскому проливу. Судно осталось на плаву. Экипаж танкера из 11 человек не пострадал. По данным украинских СМИ, атака на танкер была совместной операцией Службы безопасности Украины (СБУ) и военного флота страны. В СБУ заявили, что атаки на российские корабли и суда в Черном море полностью законны.

Что происходит на 528-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов