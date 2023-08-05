СБУ опубликовала заявление главы ведомства после атаки на российский танкер «Сиг»

Служба безопасности Украины сегодня утром, 5 августа, опубликовала заявление главы ведомства Василия Малюка о том, что атаки на российские корабли и суда в Черном море полностью законны. Сообщение было опубликовано после ночной атаки на российский танкер «Сиг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Малюк

Фото: СБУ Украины Василий Малюк

Фото: СБУ Украины

«Любой "хлопок", происходящий на кораблях РФ или Крымском мосту, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны»,— сказал Василий Малюк. Господин Малюк добавил, что «если россияне хотят, чтобы "хлопки" прекратились», они должны покинуть территориальные воды Украины и ее территорию в международно признанных границах.

Российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения примерно в 23:20 мск 4 августа на подходе к Керченскому проливу. Судно осталось на плаву. Экипаж танкера из 11 человек не пострадал. По данным украинских СМИ, атака на танкер была совместной операцией СБУ и военного флота Украины. Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, записанное с беспилотника, атаковавшего танкер.

Олеся Павленко