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Коммерсантъ FM
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Росморречфлот: танкер «Сиг» мог получить повреждения при атаке морским беспилотником

Росморречфлот подтвердил информацию о повреждении танкера «Сиг» в Керченском проливе. Ведомство отмечает, что судно предположительно получило пробоину при атаке морским беспилотником.

Танкер «Сиг» в Стамбуле в июне 2022 года

Танкер «Сиг» в Стамбуле в июне 2022 года

Фото: Yoruk Isik, Reuters

Танкер «Сиг» в Стамбуле в июне 2022 года

Фото: Yoruk Isik, Reuters

«Сиг» ходит под российским флагом. Судовладельцем является «Транспетрочарт».

Танкер был поврежден в 23:20 4 августа на южном подходе к Керченскому проливу. Пробоина появилась в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Никто не пострадал, судно на плаву. «Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в машинном отделении»,— говорится в сообщении Росморречфлота в Telegram.

В район происшествия направлены спасательное буксирное судно «Меркурий» и научно-исследовательское судно «Импульс». Координатором назначен капитан судна «Меркурий». После часа ночи было прекращено поступление забортной воды. «По состоянию на 4:00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС (вероятно, аварийного судна.— "Ъ") и установке пластыря»,— отмечается в сообщении.

О повреждении танкера в результате атаки беспилотниками ранее сообщил Морской спасательно-координационный центр Новороссийска. Экипаж состоял из 11 человек. Разлива топлива не произошло. Советник главы Крыма Олег Крючков опровергал сообщения о том, что Крымский мост был атакован.

Леонид Уварчев

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