Что происходит после ввода войск России на Украину. День 528-й

В результате атаки беспилотников в Керченском проливе поврежден танкер. Шойгу и Мантуров провели совещание в штабе российских войск по вопросам гособоронзаказа. Генпрокуратура Казахстана предложила запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер». Нетребко подала в суд на «Метрополитен оперу» с требованием выплатить $360 тыс. из-за отмены ее выступлений после ввода войск на Украину. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:25. СБУ опубликовала заявление главы ведомства Василия Малюка о том, что атаки на российские корабли и суда в Черном море полностью законны. Сообщение было опубликовано после ночной атаки на российский танкер «Сиг».

12:11. Развожаев: эвакуироваться с пляжей в связи с обнаружением беспилотника в севастопольской морской зоне не надо, ситуация под контролем флота.

12:09. В севастопольской морской зоне, в открытом море, обнаружен надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

12:01. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о переговорах в Джидде по Украине: решения без России будут абсурдом, но для их обсуждения есть «полное поле для творчества».

11:48. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

11:32. Созданный с учетом пожеланий участников СВО дрон «Гастелло» начали производить в России, сообщил «РИА Новости» инженер-разработчик.

11:13. Воздушная тревога на всей территории Украины отменена.

11:07. В ходе рабочей поездки в ДНР вице-премьер Марат Хуснуллин проверил готовность восстановленных и построенных объектов образования к новому учебному году, говорится в сообщении на сайте правительства.

11:00. В Белгородской области за сутки зафиксировали более 70 прилетов со стороны ВСУ, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:54. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о сброшенных с беспилотника взрывных устройствах, пострадавших нет.

10:50. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

10:49. «Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в размере 42 млн кубометров на 5 августа.

10:45. Анна Нетребко требует $360 тыс. от «Метрополитен опера» за отмену выступлений после ввода войск России на Украину. Она заявила, что действия театра причинили ей «сильные душевные страдания и эмоциональные переживания», включая «депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу, а также эмоциональную боль и страдания», передает AP.

10:44. Госдеп заявил о готовности США помочь РФ выполнить требования зерновой сделки.

10:43. Германия передала Украине две бронированные машины Wisent 1 для разминирования территории, три разведывательных беспилотника Vector и девять машин для пограничной службы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обновленный список военной помощи Германии.

10:43. Генпрокуратура Казахстана предложила запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер», сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».

10:42. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили штаб объединенной группировки российских войск, где провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

10:42. При атаке беспилотниками в Керченском проливе поврежден танкер «Сиг», никто не пострадал в результате инцидента.