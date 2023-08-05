Рубль ищет предел

Рубль ускорил падение. За неделю доллар стал дороже на 5 руб., а евро — на 6 руб. По итогам торговой сессии 4 августа, евро остановился на отметке в 105 руб., а доллар — 95 руб. Это не максимальные значения, в течение торгов цена была даже выше. Формальных оснований для этого нет: никаких публичных событий, влияющих на национальную валюту, в СМИ не освещалось. Вопросы к курсу возникли и у министра экономического развития Максима Решетникова. Он пообещал изучить все факторы, включая слабеющий экспорт, и отчитаться о находках в августовском макропрогнозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Почему рубль снова обесценивается? И где предел? Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов затруднился объяснить такую волатильность:

«Каких-то конкретных причин для ослабления рубля в последнее время назвать сложно. Продолжают действовать те же самые негативные факторы, которые были на протяжении последних двух месяцев — это слабость текущего счета, связанная с трудностью возобновления экспорта и достаточно быстрым восстановлением импорта, плюс, конечно, моменты, связанные с высокой долей рублевых поступлений.

По последним оценкам агентств, эффект от добровольного снижения добычи в России выразился в том, что, условно говоря, упал объем экспортируемой нефти. В принципе, мы видим, что морские перевозки сократились. Что касается нефтепродуктов, например, то они не сократились, но и не выросли. Сказать, что ценовая компонента компенсировала просадку физических объемов, видимо, тоже нельзя. Во всяком случае, даже если и компенсировала, то ненамного.

Что касается так называемого эффекта пятницы, когда перед выходными, перед закрытием торгов все страхуются, я часто слышу этот аргумент. Но если посмотреть на разные пятницы, то рубль по-разному реагирует. Наверное, я бы не стал так говорить».

Рубль никак не реагирует на сырьевой рынок: цена нефти марки Brent почти преодолела планку в $87 за баррель. Российский сорт, как писали СМИ, торгуется выше ценового потолка. «Тинькофф Инвестиции» отмечают, что проблема может быть в оттоке капитала, который остается на высоком уровне после мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня. Вероятно, в ситуацию должен вмешаться Центробанк, полагает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин:

«Все действительно ждали, что на уровне 90 руб. за доллар произойдет уже какая-то остановка, тем более что факторы для этого были — и повышение мировых цен на нефть, и с бюджетом улучшилась ситуация. Но тот факт, что экспортерам разрешили оставлять валютную выручку, видимо, создает какой-то локальный перекос на рынке. Вроде и спрос есть на фоне увеличения импорта, а должного предложения валюты нет. Сохраняется определенный потенциал для ослабления, но, наверное, уже в районе 100 руб. за доллар.

Российская валюта двигалась примерно следующим образом: примерно пять-семь лет она колебалась на одном уровне, потом происходила девальвация, и курс переставлялся на новые уровни.

В принципе, уровни 75-80 руб. за доллар мы видели еще в 2015 году, так что в каком-то смысле для страны, которая технологически отстает, может быть, и не будет уже возврата к 80 руб. за доллар.

Цель — 98 руб., скорее всего. Двигаемся эту сторону. Наверное, попробуют разогнать курс выше 100 руб., а дальше мяч на стороне Центрального банка, потому что регулятор может заякорить ожидания даже самых смелых спекулянтов против национальной валюты».

Глава регулятора Эльвира Набиуллина, впрочем, отмечала, что ЦБ таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Для него, по ее словам, любые значения приемлемы. Плавающий рубль она назвала благом, которое позволяет экономике адаптироваться к шокам.

Тем не менее после начала боевых действий регулятор обязал экспортеров продавать 80% своей валютной выручки. Это требование позволило снизить цену доллара до 54 руб. на Мосбирже и позже было отменено. Вскоре после этого рубль начал девальвацию такими темпами, что обогнал даже турецкую лиру. Впрочем, это, скорее, была разовая акция, больше регулятор вмешиваться не будет, уверен экономист Сергей Алексашенко, которого Минюст считает иностранным агентом:

«Может ли Центральный банк вообще что-то сделать? Для этого нужно выходить с активными валютными интервенциями. Да, банки купят юани, но финансовые игроки должны быть заинтересованы в падении рубля, потому что на этом можно сильно выигрывать. Продавать доллары и евро Центральный банк не может, потому что его счета заблокированы.

Российские власти многократно пытались вводить норму о 100-процентной, 80-процентной продаже валютной выручки, но практика показывает, что за исключением очень короткого периода времени, которое исчисляется днями, и когда вы садитесь в казначейство "Газпрома", "Роснефти" и следите за тем, сколько они продают валюты, ежедневно отчитываетесь, возможности проконтролировать это нет.

Когда полтора года назад произошло резкое укрепление рубля, то это случилось не из-за того, что установили продажу валютной выручки, а из-за того, что начали обрубаться корреспондентские счета, и просто не было импорта.

Для меня как рядового инвестора доходность, которую дает девальвация рубля, существенно выше, чем любая доходность, которую сегодня могут дать коммерческие банки. Если мне дадут, там, 20% на полгода в рублях, я еще могу подумать. Но сейчас же нет никакой паники, нет такой конвертации рублей в доллары. Я не могу поверить, что они сейчас сделают ставку 20%».

Негативный для рубля прогноз опубликовала и компания «Альфа-Инвестиции». Аналитики указывают, что по итогам июня счет текущих операций впервые за три года стал дефицитным. Это говорит о слабых показателях российского экспорта. В результате в страну поступает меньше валюты, и рубль оказывается под большим давлением. Второе полугодие также не выглядит надежным для национальной валюты, и уже в августе доллар на Мосбирже может стоить дороже 100 руб., полагают «Альфа-Инвестиции».

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Иван Якунин