ЦБ не видит крупных сделок на валютном рынке, способных повлиять на курс рубля

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок, которые могли бы повлиять на курс рубля. По ее словам, ослабление курса российской валюты в основном вызвано изменением торгового баланса, передает «Прайм». Сегодня, 4 июля, в середине дня евро на Мосбирже превышал 98 руб./€ впервые с 29 марта 2022 года. Доллар превысил 90 руб./$.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше,— это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом»,— сказала госпожа Юдаева журналистам.

Падение сальдо торгового баланса связано, по словам зампреда ЦБ, с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. При этом показатели импорта восстанавливаются на фоне роста российской экономики, заявила она. Госпожа Юдаева подчеркнула, что за последние полтора года ведущим рынком в валютном секторе стал юаневый, а ликвидность долларового и еврового снизилась.

Кроме того, зампред Банка России заявила, что регулятор не видит рисков того, что инфляция по итогам года сильно выйдет за диапазон 4,5–6,5%. По ее мнению, отсутствуют и риски снижения финансовой стабильности в стране. Госпожа Юдаева также не видит необходимости в возвращении обязательства продажи валютной выручки для экспортеров.

28 февраля 2022 года ЦБ обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня поступления. В мае требование снизили до 50%, а 6 февраля текущего года меру отменили. Банк России прибег к ней из-за того, что лишился возможности проводить валютные интервенции из-за заморозки части золотовалютных резервов за рубежом.

30 июня пресс-служба «Магнита» заявила, что подготовка компании к сделке по выкупу собственных акций у нерезидентов, заблокированных на Мосбирже, не могла повлиять на резкое снижение курса рубля. Ритейлер заверил, что обладает достаточным объемом валюты для покупки акций. ТАСС отмечал, что аналитики называли несколько возможных причин ослабления рубля, среди которых — дополнительный спрос на валюту вследствие выкупа «Магнитом» акций.

За июнь курс доллара вырос на 10%, евро — на 13%. Резкое ослабление рубля, в частности, связывают и с внутриполитическими потрясениями: курс стал снижаться на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня. В ночь с 23 на 24 июня банки резко подняли цены продажи иностранных валют, утром они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 1013 руб. и 1214 руб. соответственно.

По мнению аналитиков, опрошенных «Ъ», против рубля играет негативная внешнеэкономическая конъюнктура, связанная с уменьшением притока валюты в страну, который не компенсирует увеличение импортных операций, а также спрос на валюту со стороны населения и распродающих свой бизнес в России иностранных компаний.

Эрдни Кагалтынов