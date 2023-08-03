Рубль скатился до минимумов

По итогам торгов 2 августа стоимость доллара превысила 94 руб. за единицу. Таким образом рубль откатился до минимальных значений марта 2022-го. В последний раз американская валюта достигала подобных значений 28 марта прошлого года. Евро преодолел отметку в 103 руб. Аналитики отмечают, что российская валюта теряет свои позиции с начала года. Однако процесс заметно ускорился летом. Поэтому в краткосрочной перспективе ослабление рубля до 95 руб. за доллар — не предел, говорят собеседники “Ъ FM”. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как говорят собеседники “Ъ FM”, август — традиционно плохой месяц для финансовых рынков. Тенденцию к ослаблению российской валюты аналитики начали фиксировать еще в конце мая. К июню доллар подорожал примерно на 15%, и с тех пор курс оставался более-менее стабильным. Но к концу июля начались сдвиги. И вот уже в начале августа рубль по отношению к основным иностранным валютам вернулся на минимумы кризисного марта.

Это при том, что со вторника Центробанк начал ежедневно продавать дополнительные юани более чем на 2 млрд руб. Однако для рынка это незначительная сумма, не позволяющая преодолеть негативные факторы, отмечает аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«Продажа Банком России валюты по бюджетному правилу все еще занимает слишком маленькие размеры по сравнению с объемом биржевых торгов. Проторговка в юане в день идет порядка 100 млрд руб. 2 млрд руб. в день — это очень маленький объем.

Если мы говорим про валюту в целом, в августе будет снижаться экспорт, начнется добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках ОПЕК+. Из-за снижения сальдо торгового баланса рубль чувствует себя не очень уверенно в этом месяце».

Зато положительную динамику показывает нефть. За июль эталонная марка Brent подорожала более чем на 10% — до $83,5 за баррель. Это повлияло и на российскую Urals, которая с учетом дисконта в июле продавалась в среднем за $64. Это выше потолка, установленного Евросоюзом и странами G7. И участники рынка ожидали существенного притока валютной выручки.

Но сейчас расчеты происходят с задержкой как минимум в три месяца. И эффект от высоких цен будет заметен лишь к ноябрю, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Поэтому, по его словам, пока 94 руб. за доллар — не предел:

«Пока мы находимся в ситуации, когда рынок должен протестировать минимумы, которые мы видели в июле. Курсы в моменте тогда были выше 94 руб. за доллар.

Поэтому выход в диапазон 94-95 руб. кажется мне вполне вероятным. Возможно, что после этого действительно будет некоторая стабилизация.

Хотя, глядя на то, какие сейчас объемы импорта и по морю, и по автодорожному транспорту, все-таки в августе мы увидим достаточно устойчивый его объем, который рублю, наверное, сильно укрепиться не позволит».

На этом фоне источники «Ведомостей» сообщают, что Минфин решил приостановить на несколько месяцев закупку валюты по бюджетному правилу. И вместо пополнения ФНБ, деньги пойдут на финансирование дефицита госказны. Снижение спроса на валюту должно поддержать рубль. Но пока уверенности в этом у экспертов нет. Зато фондовый рынок поверил в экспортеров, которые и станут главными бенефициарами ослабления рубля, отмечает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«В прогрессе находятся акции экспортеров, прежде всего нефтяных компаний, из-за того, что выросла рублевая цена на нефть, и отчитался "Норникель". Несмотря на нехорошую ценовую конъюнктуру, компания держит высокую маржу — 47% по EBITDA — и это позволит "Норникелю" и дальше наращивать прибыль, благодаря ослаблению рубля. Нельзя сбрасывать со счетов акции роста — это, прежде всего, Сбербанк, бумаги технологических компаний, которые поднимаются достаточно уверенно, например, "Яндекс" или Positive Technologies».

Хотя в нынешних условиях участники рынка будут традиционно стараться минимизировать риски именно за счет валютных позиций, даже несмотря на снижение кредитного рейтинга США агентством Fitch, говорят эксперты. Однако они надеются, что когда аппетит к риску у инвесторов повысится, рубль сможет отыграть падение. Но это, скорее, среднесрочная перспектива.

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