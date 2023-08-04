Рубль стремится к круглым числам

Экономисты ждут доллар по 100 руб. уже в августе, соответствующий прогноз опубликовала компания «Альфа-Инвестиции». Аналитики указывают, что по итогам июня счет текущих операций впервые за три года стал дефицитным, что говорит о слабых показателях российского экспорта. В результате в страну поступает меньше валюты, и рубль оказывается под большим давлением. Второе полугодие также не выглядит надежным для национальной валюты, и уже в августе доллар на Мосбирже может стоить дороже 100 руб.

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Насколько это вероятный сценарий? И что может сделать государство? Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что для дальнейшего ослабления рубля есть причины:

«Сейчас фундаментальный курс составляет от 95 до 100. По тому, как он движется на этой неделе, конечно, к этому уровню мы очень быстро приближаемся. Уже несколько месяцев такая тенденция: в первую половину месяца рубль выходит на новые рубежи, во второй части — налоговые платежи стабилизируют рынок.

Фундаментальная оценка складывается с помощью набора расчетов, куда входит, в частности, дифференциал процентных ставок и соотношение денежной массы к резервам. Надо сказать, что этот интервал держится с конца прошлого года. Просто события 2022 года показали, что курс может сильно отклоняться от таких оценок, но, с другой стороны, отрадно видеть, что сейчас мы возвращаемся к фундаментальным уровням».

Ранее доллар на Мосбирже снова дорожал: торговая сессия закрылась в одной копейке от рубежа в 95 руб. за единицу американской валюты. Это произошло на фоне заявлений Минфина: впервые с начала боевых действий на Украине ведомство намерено возобновить покупки валюты по новому бюджетному правилу. Решение связано с растущей ценой на нефть. Сообщается, что покупки начнутся с 7 августа и продолжатся до 6 сентября. Ежедневно на это будет выделяться почти 2 млрд руб.

Экономист, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов изучил остальные обязательства Минфина и сделал вывод, что на самом деле никаких покупок не будет:

«Фонд национального благосостояния используется в трех целях. По бюджетному правилу в него поступают дополнительные нефтегазовые доходы, или, наоборот, они оттуда изымаются, и валюта из ФНБ продается. Вторая опция — это портфельные инвестиции. И третья — использование для дополнительных расходов.

В теории все три опции использования фонда должны сопровождаться операциями на валютном рынке. Но сейчас они сопровождают только две опции. Когда из ФНБ изымаются средства для обеспечения дополнительных расходов, то валютные операции не зеркалируются.

По составляющей, связанной с инвестициями, ЦБ ограничил продажу валюты в 300 млрд руб. за полугодие, что выливается в 2,3 млрд руб. в день.

В части, связанной с нефтегазовыми доходами, выходит, что ЦБ по поручению Минфина приходится покупать 1,8 млрд руб. в день. Таким образом нетто получаются продажи размером в 0,5 млрд руб. в день.

Для сравнения — объем торгов на Мосбирже в секции юань-рубль ежедневно составляет больше 100 млрд руб., поэтому все эти величины, про которые мы говорим, очень малы для того, чтобы значимо повлиять на рынок».

Тем не менее, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, Минфин рассматривал вариант исключить покупки валюты вообще, чтобы не создавать дополнительного давления на рубль.

С начала года национальная валюта потеряла больше 30%. Ситуацию неоднократно приходилось комментировать представителям Центрального банка. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, впрочем, настаивала, что ЦБ не контролирует валютный курс и для него любые значения рубля приемлемы.

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Иван Якунин