Решетников: экономика России точно вырастет по итогам года более чем на 2%

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года экономика страны точно вырастет более чем на 2%. Однако он отметил, что точные цифры министерство представит позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Она (экономика России.— "Ъ") точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем»,— сказал господин Решетников в ходе рабочей поездки в Алтайский край (цитата по ТАСС).

По данным Минэкономики, ВВП России за первое полугодие текущего года вырос в годовом выражении на 1,4%, за второй квартал — на 4,6%. 25 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост ВВП в 2023 году полностью перекроет снижение экономики в 2022 году. В то же время глава государства отметил, что существуют риски роста инфляции. Он поручил сохранить ценовую стабильность в экономике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика выходит на плато».

Милена Костерева