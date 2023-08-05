Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Решетников: экономика России точно вырастет по итогам года более чем на 2%

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года экономика страны точно вырастет более чем на 2%. Однако он отметил, что точные цифры министерство представит позднее.

Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Она (экономика России.— "Ъ") точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формирования прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем»,— сказал господин Решетников в ходе рабочей поездки в Алтайский край (цитата по ТАСС).

По данным Минэкономики, ВВП России за первое полугодие текущего года вырос в годовом выражении на 1,4%, за второй квартал — на 4,6%. 25 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост ВВП в 2023 году полностью перекроет снижение экономики в 2022 году. В то же время глава государства отметил, что существуют риски роста инфляции. Он поручил сохранить ценовую стабильность в экономике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика выходит на плато».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...