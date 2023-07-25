Путин предупредил о рисках ускорения инфляции

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что рост ВВП в 2023 году, который ожидается на уровне выше 2%, полностью перекроет снижение экономики в 2022 году. В то же время президент отметил, что существуют риски роста инфляции. Он поручил сохранить ценовую стабильность в экономике.

По словам президента, власти «видят основные риски для социально-экономического развития», недавно он обсуждал их с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. «Разделяю эти позиции. Один из этих рисков — это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса»,— сказал господин Путин. Его слова приведены на сайте Кремля.

Глава государства призвал сохранить ценовую стабильность экономики и «обеспечить баланс спроса и предложения». Правительство для этого должно способствовать «максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее».

«Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. <...> Мы с председателем правительства говорили недавно — надеемся, будет больше двух. Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение»,— сказал господин Путин.

Лидерами роста президент назвал обрабатывающую промышленность, строительство и розничную торговлю. Рост в этих отраслях, по его мнению, позитивно влияет на состояние рынка труда: безработица снизилась до 3,2%. Реальные зарплаты впервые с 2018 года выросли «двузначными темпами»: в апреле — больше чем на 10%. Президент призвал правительство обеспечить целевой уровень зарплат среди бюджетников, чтобы не допустить «перетекания». «Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы»,— добавил он. Глава государства также обратил внимание на сокращение дефицита бюджета, рост ненефтегазовых доходов и увеличение объемов банковского кредитования.

Центробанк ожидает по итогам года инфляцию на уровне 5–6,5%. Для возвращения ее к целевым 4% ЦБ не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки. Ранее в июле ставка была повышена с 7,5% до 8,5% годовых после длительной паузы.

Подробнее о рисках инфляции — в материале «Ъ» «Восемь с внеплановой половиной».

Леонид Уварчев