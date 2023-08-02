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Коммерсантъ FM
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Минэкономики сообщило о росте ВВП РФ в июне на 5,3%

ВВП России за первое полугодие 2023 года вырос в годовом выражении на 1,4%, за второй квартал — на 4,6% после снижения на 1,8% в первом квартале, за июнь — на 5,3% после роста на 5,4% в мае. Инфляция в июне составила 3,3% в годовом выражении, а уровень безработицы достиг нового исторического минимума и сложился на уровне 3,1%, сообщает Минэкономики в обзоре (.pdf) «О текущей ситуации в экономике».

По оценке министерства, промышленное производство по итогам первого полугодия выросло на 2,6% год к году. В июне рост производства в годовом выражении составил 6,5%.

В обрабатывающем производстве по итогам первого полугодия Минэкономики фиксирует рост на 6,2% год к году. В июне этот показатель в годовом выражении вырос на 13,1%. В отчете говорится, что основной вклад в наращивание показателей обрабатывающей промышленности внесли машиностроение (+14,1% за первое полугодие год к году; +40,2% за июнь) и металлургия (+11%; +17,7%).

Добыча полезных ископаемых замедлилась по итогам первого полугодия на 1,2% в годовом выражении на фоне сокращения добычи нефти, сообщает министерство. В июне спад добычи составил 1,7% год к году.

Объем строительных работ по итогам первого полугодия вырос на 9,2% год к году, в июне — на 10%. Объем оптовой торговли вырос в первом полугодии на 0,4%, в июне — на 18,8%.

Сельское хозяйство продемонстрировало рост на 2,9% за первое полугодие в годовом выражении, в июне сектор вырос на 2,6% год к году. Грузооборот транспорта (за исключением трубопроводного) за первые шесть месяцев вырос на 1,8%, в июне рост также составил 1,8%.

В докладе о денежно-кредитной политике Банк России сообщил, что в июле экономика РФ по большинству показателей, в том числе по уровню потребления, восстановилась до уровня конца 2021 года. Регулятор утверждает, что более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики наблюдается во всех секторах, оживление в кредитовании есть также в корпоративном секторе, а влияние на восстановление бюджетного стимула в будущем, скорее, преувеличивается.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это было лето».

Эрдни Кагалтынов

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