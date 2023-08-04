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Коммерсантъ FM
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Экономика выходит на плато

Мониторинг ВВП

Минэкономики оценило рост ВВП РФ в первом полугодии на уровне 1,4% (в годовом выражении), это на 0,5 процентного пункта выше, чем фиксировалось по итогам такого же, еще «докризисного» периода 2021 года. Во втором квартале 2023-го годовые темпы роста составили 4,6% после снижения на 1,8% в первом. Такой скачок носит статистический характер и является результатом кризисного провала во втором квартале 2022 года. Внутригодовая же динамика экономики во втором квартале 2023 года ухудшалась — после заметного прироста с учетом сезонности в первом квартале и месяц к месяцу в апреле-мае в июне в этих измерениях ВВП стагнировал (плюс 0,04% за июнь с учетом сезонности — по оценке Минэкономики).

Данные Росстата о выпуске базовых секторов экономики во втором квартале (один из так называемых прокси к ВВП, см. график) позволили аналитиками Telegram-канала «Твердые цифры» оценить годовой рост экономики в апреле—июне в 6% (плюс 1,3% за квартал с учетом сезонности), что заметно выше оценок Минэкономики. Впрочем, несмотря на то что многие аналитики считают выпуск базовых отраслей лучшим прокси к ВВП, их относительная динамика заметно расходится по методологическим причинам.

Другой прокси к ВВП — композитный индекс (промышленность и услуги) S&P Global Russia Composite PMI Output Index в июле указал на затухание темпов роста экономической активности до минимальных уровней с февраля — на фоне ослабления спроса на экспорт и первых признаков негативного влияния слабеющего курса рубля на издержки и цены. Об ослаблении деловой активности в июле свидетельствовали и другие опережающие индикаторы (кроме индекса Росстата).

После того как влияние санкций на экономику России долго сглаживалось ускоренным ростом военно-промышленного комплекса и значительными государственными расходами, сейчас, по мнению экономистов ЦМАКП, эти стимулы роста ВВП себя фактически исчерпали. Новых же устойчивых стимулов не появилось. Такие факторы, как потребление граждан и частные капвложения, на быстрый рост которых во второй половине 2023 года рассчитывали ЦБ и Минэкономики, на фоне ослабления рубля, роста инфляции и ужесточения условий частного кредитования могут оказаться не столь значительными.

Артем Чугунов

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