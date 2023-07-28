Литва может закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы «Вагнера»

Власти Литвы могут закрыть границу с Белоруссией из-за размещения на ее территории наемников ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил заместитель главы литовского МВД Арнольдас Абромавичюс.

«Возможность закрытия границы существует. Вопрос о том, как далеко пойдет белорусский режим, безусловно, согласовав с российским режимом. Какие полномочия будут даны "Вагнеру"»,— сказал замминистра МВД на брифинге (цитата по Delfi). Он также сообщил, что Литва уже подготовилась к возможному перекрытию границы с Белоруссией, а в ближайшее время проведет учения.

По словам замминистра, вчера появились сообщения о том, что на границе в Белоруссии были идентифицированы около 1200 бойцов «Вагнера». По его мнению, наемников могут перебросить в приграничные с Белоруссией страны под видом беженцев или нелегальных мигрантов, чтобы вызвать «точечные» беспорядки.

Накануне министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что страны Евросоюза, граничащие с Белоруссией, готовы ее полностью «изолировать». Президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что страны НАТО должны усилить безопасность восточного фланга, если бойцы ЧВК «Вагнер» окажутся в Белоруссии.

Анастасия Ларина