Суд не стал арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтоне на слушания по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Господин Трамп не признал вину по всем четырем пунктам обвинения, сообщает AFP. Его отпустили под обязательство о явке, следующее заседание назначено на 28 августа.

По решению присяжных господину Трампу вменяется сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор против прав граждан, а также воспрепятствование и попытку воспрепятствования расследованию. Следствие считает, что у него было шестеро сообщников.

Очередные обвинения экс-президенту США предъявили вчера, 2 августа. По двум пунктам ему грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20 лет. Это уже третье дело против Дональда Трампа. В июне ему предъявили обвинения из 40 пунктов по делу о хранении секретных документов в резиденции во Флориде.

Подробнее о новых обвинениях — в материале «Ъ» «Ну и дела».

Лаура Кеффер