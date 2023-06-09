Трампу предъявлено обвинение в незаконном хранении секретных документов

45-му президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы (.pdf) суда, обнародованные сегодня, 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Обвинения связаны с секретными правительственными материалами, которые господин Трамп взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года по истечении срока своих полномочий. 45-й президент должен впервые предстать перед судом в Майами по этому делу 13 июня. Вторым фигурантом дела о незаконном хранении документов проходит помощник Дональда Трампа Уолт Наута.

Согласно обвинительному заключению, эти документы содержат некоторые из наиболее чувствительных военных секретов США, включая информацию о ядерной программе США и потенциальных внутренних уязвимостях в случае нападения. Один документ касался поддержки иностранным государством терроризма, направленного против интересов США. Согласно обвинительному заключению, господин Трамп показал другому лицу документ Министерства обороны, описанный как «план нападения» на другую страну.

Сам Дональд Трамп неоднократно отрицал какие-либо правонарушения и критиковал Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру США за проведение политической «охоты на ведьм». Ему может грозить до 100 лет заключения.

В августе агенты ФБР провели обыск в резиденции 45-го президента США во Флориде. Тогда были найдены 300 секретных документов.

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Мария Федотова