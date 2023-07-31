Электромобили — троянский конь Пекина

Британский институт автомобильной промышленности представил доклад, из которого следует, что сотни тысяч китайских автомобилей, в настоящее время эксплуатируемых в Европе и Великобритании, могут быть одномоментно и удаленно «отключены» по желанию китайских властей. Это, в свою очередь, приведет к параличу на автодорогах Старого Света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

Об угрозе для автопроизводителей, которую представляет чрезмерная зависимость от китайских материалов, необходимых для производства электромобилей и аккумуляторных батарей, говорят в последнее время очень много. Более того, ведущие западные страны и Япония уже принимают меры по сокращению такой зависимости из-за угроз для национальной безопасности. Однако, утверждает профессор Джим Сэйкер, президент Института автомобильной промышленности Британии (IMI), проблемой такого рода зависимости угроза потенциального китайского давления на Европу не ограничивается. Он указал на еще одну потенциальную угрозу — собственно произведенные в Китае умные электромобили. Об этом сообщает лондонская The Times. По словам профессора, именно они могут играть роль троянского коня из-за «серьезных проблем безопасности».

Как утверждает профессор Сэйкер, от 100 тыс. до 300 тыс. электромобилей в Европе могут быть удаленно «выключены» китайскими властями, если они того захотят: «Угроза, которую представляет заполнение страны умными электромобилями, может оказаться самым эффективным троянским конем, который есть в распоряжении китайского истеблишмента».

Причина, по его мнению, кроется в том, что, несмотря на заверения властей, проверка всех поставляемых в страну электромобилей из Китая на наличие вредоносного или шпионского ПО, установленного в них, не представляется практически разрешимой.

Угроза нарастает на фоне приближения 2030 года, когда в Великобритании будет запрещена продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. The Times напоминает, что поставить к этому сроку свою продукцию готовы как минимум 30 производителей электромобилей, многие из которых — китайские.

The Times указывает, что рынок электромобилей в Китае оценивался на начало июля в $291,4 млрд и по прогнозам вырастет более чем на 6% в ближайшие пять лет. Кроме того, по китайским правительственным данным, страна уже стала крупнейшим экспортером электромобилей, обойдя в этом отношении Японию. По данным правительства КНР, только за первый квартал текущего года китайские компании экспортировали 1,07 млн электромобилей.

В своем докладе профессор Сакер называет несколько способов минимизировать риски, связанные с эксплуатацией китайских электромобилей.

Во-первых, как минимум на пять лет отложить введение запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей.

Во-вторых, оказывать большую поддержку производству автомобилей с водородными двигателями, которые менее зависят от гегемонии Китая на рынке критических металлов.

Однако оба эти совета вряд ли будут приняты властями из-за политизированности темы перехода на «зеленые» автомобили.

Виктор Бук