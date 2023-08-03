ЕС расширил на Белоруссию санкции за обход ограничений против России

Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход ограничений, введенных в отношении России, следует из заявления Еврокомиссии. В частности, вводится запрет на экспорт в Белоруссию «чувствительных» товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны.

Как сообщила ЕК, запрещается экспорт в Белоруссию «огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли».

Еврокомиссия отмечает, что санкции связаны с причастностью Белоруссии к действиями российских сил на Украине. Ограничения вводятся, чтобы Россия не обходила санкции через Белоруссию.

В рамках 11-го пакета санкций Евросоюза, введенного в июне, был введен запрет на поставку в Россию оружия, продлено ограничение на транзит через страну «чувствительных категорий» товаров, включая авиационные технологии. В этот же пакет входит механизм борьбы с третьими странами для борьбы с обходом санкций.

В июле 2023 года сообщалось, что ЕС согласовали список ограничений, зеркально отражающий санкции против России. С октября 2020 года ЕС постепенно вводит санкции в отношении Белоруссии. Ограничительные меры были приняты после президентских выборов в августе 2020 года, по результатам которых победил Александр Лукашенко.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян