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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:07

Совет Евросоюза утвердил 11-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза сообщил, что согласованный накануне 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу. Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных ограничений. Кроме того, в санкционный список были добавлены еще 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию. Борясь с обходом санкций, мы еще больше лишаем Россию ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы вести незаконную войну против Украины»,— сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Первым о вступлении в силу 11-го санкционного пакета против России сообщил МИД Эстонии. Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна уточнил, что государства—союзники Украины уже приступили к обсуждению новых санкций.«Эстония и Европейский союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины»,— отметил он.

Как уточнил глава эстонского МИДа, Евросоюз решил ужесточить ограничения на экспорт автомобилей в Россию именно по предложению Эстонии. Также был запрещен экспорт в Россию пневматического и газового оружия. Судам, нарушившим правила потолка цен на нефть или отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

11-й пакет санкций в отношении России постпреды Евросоюза согласовали 21 июня. Посол Польши в ЕС Анджей Садось уточнял, что ограничения затронут 70 физлиц, которые якобы ответственны за незаконную депортацию детей, и 30 юридических лиц, обходящих действующие санкции. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал начать работу по 12-му пакету и включить в него санкции в отношении «Росатома».

О новых ограничениях — в материале «Ъ FM» «Санкции добрались до калькуляторов».

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