Politico: страны ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Государства—члены Евросоюза (ЕС) предварительно согласовали новые санкции против Белоруссии в военной сфере, передает издание Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.

Собеседники издания отмечают, что под новые санкции ЕС против Белоруссии, в частности, может попасть оборудование для боевых действий и авиационные запчасти. Попавшие под санкции товары могут быть «зеркальным отражением» санкций в отношении России, добавляют источники издания, уточняя, что окончательно новый пакет санкционных ограничений еще согласовывается.

Целью новых санкций, как отмечают европейские дипломаты, стало намерение ЕС перекрыть «военные поставки, незаконно переправляемые из Белоруссии в Россию».

Politico уточняет, что изначально руководство ЕС планировало полностью приравнять санкционные ограничения против Белоруссии к санкциям против РФ. Однако, как отмечают источники издания, эти планы не удалось реализовать из-за стремления вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС.

27 марта Совет ЕС сообщил о продлении санкций против Белоруссии из-за «внутренних репрессий» и поддержки специальной военной операции России на Украине. Уточняется, что санкционные меры против Белоруссии, принятые в августе 2020 года, продлеваются Евросоюзом до 28 февраля 2024 года. Под санкции попали 34 организации и 195 человек, включая президента страны Александра Лукашенко.

Александр Кислов