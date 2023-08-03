С начала года перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 11%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в июле 2023 года было отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 4% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородном сообщении отправлено 2,5 млн человек (+3,4% к июлю 2022 года), в дальнем следовании — 0,8 млн человек (+5,6%). Пассажирооборот с начала года вырос на 9,4% и составил 4,9 млрд пасс-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом с начала года на СвЖД отправлено 18,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 13,6 млн пассажиров (+11,3%), в дальнем следовании — 4,7 млн (+12,1%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 9,4% и составил 4,9 млрд пасс-км.

В мае 2023 года с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 10% выше показателей аналогичного периода 2022 года, а в июне — 3 млн пассажиров (+6%).

Напомним, «Ласточки» Екатеринбург — Серов с 30 июня начали курсировать каждый день, а «Ласточки» Екатеринбург — Бокситы теперь останавливаются на станции Красный Железняк (поселок Рудничный). В связи с этим изменилось время прибытия и отправления электропоезда.

Полина Хабарова

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