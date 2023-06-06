На СвЖД перевозки пассажиров в мае выросли на 10%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в мае 2023 года отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 10% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров, в дальнем следовании — 0,6 млн. Пассажирооборот за год вырос на 6,5% и составил 722 млн пасс-км.

В целом с января по май перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 15,2% — до 11,9 млн. В пригородном сообщении отправлено 8,8 млн пассажиров, в дальнем следовании — 3,1 млн. Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 13,2% и составил 3,2 млрд пасс-км.

Свердловская железная дорога работает в Свердловской, Тюменской областях, а также на территории ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на СвЖД назначили дополнительные поезда в направлении черноморского побережья. В целом за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами вблизи Черного моря запланировано перевезти более 330 тыс. пассажиров.

Диана Сунагатуллина

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