«Ласточки» Екатеринбург — Серов с 30 июня будут курсировать каждый день

Свердловская железная дорога (СвЖД) переводит скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург — Серов на ежедневный режим курсирования с 30 июня, сообщили в пресс-службе СвЖД. Сейчас электрички отправляются по этому маршруту два раза в неделю: из Екатеринбурга по пятницам и воскресеньям, из Серова — по субботам и понедельникам.

Время отправления и прибытия останется без изменений. «Ласточка» №7071 Екатеринбург — Серов будет отправляться в 17:25, прибывать — в 23:03. По обратному направлению (№7072 Серов — Екатеринбург) отправление будет происходить в 3:18, прибытие — в 9:21. На маршруте 13 остановок: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва.

На участке Екатеринбург — Нижний Тагил в «дни пиковых нагрузок» «Ласточки» будут следовать сдвоенным составом из 10 вагонов: поезд №7071 — по пятницам и воскресеньям, поезд №7072 — по субботам и понедельникам. Помимо этого, через Серов проходят ежедневные «Ласточки» №7075/7076 Екатеринбург — Бокситы. Таким образом, с 30 июня на участке Екатеринбург — Серов «Ласточки» будут курсировать дважды в день.

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, «Ласточки» Екатеринбург — Бокситы с 1 июля будут останавливаться на станции Красный Железняк (поселок Рудничный). Кроме этого, СвЖД на летний сезон вводит дополнительную остановку электричкам Екатеринбург — Алапаевск. В связи с добавлением остановок изменится время прибытия и отправления электропоездов.

Диана Сунагатуллина

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