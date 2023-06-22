СвЖД назначила дополнительную остановку «Ласточкам» Екатеринбург—Бокситы

Скорые пригородные поезда «Ласточки», следующие по направлению Екатеринбург—Бокситы, с 1 июля будут останавливаться на станции Красный Железняк (поселок Рудничный), сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). В связи с добавлением остановки изменится время прибытия и отправления «Ласточек».

Поезда №7075 Екатеринбург—Бокситы будут отправляться в 16:00 (по графику). Прибытие на станцию Красный Железняк запланировано на 22:30, отправление — на 22:31. С задержкой на три минуты будет происходить прибытие и отправление на станциях Краснотурьинская (22:44 — 22:45) и Лесная Волчанка (23:06 — 23:07), на две минуты позже — прибытие на станцию Бокситы (в 23:32).

По обратному направлению №7076 Бокситы—Екатеринбург поезд будет отправляться раньше на две минуты (в 4:13). Прибытие и отправление на станциях Лесная Волчанка (4:37 — 4:38) и Краснотурьинская (5:00 — 5:01) будет осуществляться на две минуты раньше. Остановка на станции Красный Железняк будет происходить с 5:13 до 5:14, прибытие в Екатеринбург — в 11:44 (по графику).

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, в мае перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 10%. В пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров, в дальнем следовании — 0,6 млн. Летом на магистрали будут курсировать дополнительные поезда в направлении черноморского побережья.

Диана Сунагатуллина

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