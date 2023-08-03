Сочинский застройщик «Сады Киви» проиграл дело о взыскании с РФ 325 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска сочинского застройщика ООО «Сады Киви» о взыскании 325 млн руб. с Российской Федерации, администрации Сочи, а также ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова». Резолютивная часть решения суда первой инстанции опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lazurber.ru Фото: lazurber.ru

«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента принятия путем подачи апелляционной жалобы в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд»,— говорится в решении.

В конце июля 2023 года суд также отказал одному из учредителей ООО «Сады Киви» Мусайибу Исмаилову во взыскании с РФ 61,3 млрд руб. В ходе рассмотрения дела истец заявил, что администрации города Сочи вменяются нарушения при формировании градостроительной документации: внесение участка в зону жилой застройки, отсутствие нарушений, препятствующих выдаче разрешения при строительстве.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «Сады Киви» взыскивает убытки, причиненные компании в результате нарушения права пользования земельным участком в Адлере, где расположен недостроенный апарт-отель «Лазурный Берег — Сады Киви». Суд по требованию прокуратуры Краснодарского края аннулировал выданное застройщику разрешение на строительство гостиничного комплекса.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. На 68% компания принадлежит СМУ-38 (Дагомыс), на 32% — физлицу.

ООО «Сады Киви» занималось реализацией проекта по строительству девяти корпусов гостиниц апартаментного типа (от двух до трех этажей) в Сочи. Земельный участок площадью 2,8 га находится на первой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта, рядом с филиалом института имени Вавилова.

В июне арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Сады Киви» несостоятельным. Заявление о признании должника банкротом в инстанцию направил предприниматель Константин Машинский. Бизнесмена включили в третью очередь кредиторов с требованиями в размере 8,6 млн руб.

Тат Гаспарян

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