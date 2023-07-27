Учредитель «Сады Киви» проиграл в апелляции дело о взыскании с РФ 61 млрд рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которой в иске одного из учредителей сочинского застройщика «Сады Киви» отказано во взыскании 61,3 млрд руб. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lazurber.ru Фото: lazurber.ru

Мусайиб Исмаилов, как участник ООО «Сады Киви» (32% доли в уставном капитале) обратился в арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о взыскании с РФ убытков в виде упущенной выгоды. В апреле 2023 года АС Кубани отказал в удовлетворении его требований. В апелляционной жалобе истец указал, что суд неправомерно пришел к выводу о том, что Исмаилов не наделен правом заявлять исковые требования от имени и в интересах ООО «Сады Киви».

Наряду с этим, ООО «Сады Киви» также обратилось в апелляционный суд с просьбой прекратить производство по исковому заявлению Исмаилова. В обосновании жалобы общество указало, что уже имеется тождественный спор между теми же самыми лицами и по тем же основаниям.

В обоснование своих требований господин Исмаилов заявил, что администрации города Сочи вменяются нарушения при формировании градостроительной документации: внесение участка в зону жилой застройки, отсутствие нарушений, препятствующих выдаче разрешения при строительстве.

Суд отказал в удовлетворении требований, так как «тождественные требования (о том же предмете и по тем же основаниям) по спору с участием тех же лиц находятся в производстве других судебных органов, в том числе арбитражного суда». В удовлетворение требований ООО «Сады Киви» в рамках других дел суды также отказали.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «Сады Киви» пытается через суд взыскать убытки, причиненные обществу в результате нарушения права пользования земельным участком в Адлере, на котором расположен недостроенный апарт-отель «Лазурный Берег — Сады Киви». Краевой арбитраж по требованию прокуратуры Кубани аннулировал выданное застройщику разрешение на строительство гостиничного комплекса.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. На 68% компания принадлежит СМУ-38 (Дагомыс), на 32% — физлицу.

ООО «Сады Киви» занималось реализацией проекта по строительству девяти корпусов гостиниц апартаментного типа (от двух до трех этажей) в Сочи. Земельный участок площадью 2,8 га находится на первой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта, рядом с филиалом института имени Вавилова.

В июне арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Сады Киви» несостоятельной. Заявление о признании должника банкротом в инстанцию направил предприниматель Константин Машинский. Бизнесмена включили в третью очередь кредиторов с требованиями в размере 8,6 млн руб.

Тат Гаспарян

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