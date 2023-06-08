Суд признал банкротом сочинского застройщика «Сады Киви»

Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию из Сочи «Сады Киви» несостоятельной. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lazurber.ru Фото: lazurber.ru

Заявление о признании должника банкротом в инстанцию направил предприниматель Константин Машинский. Бизнесмена включили в третью очередь кредиторов с требованиями в размере 8,6 млн руб. Конкурсное производство пройдет по упрощенной процедуре.

Как сообщал «Ъ-Кубань», строительная компания «Сады Киви» требовала суммарно взыскать 5,8 млрд руб. с Росимущества, Росреестра и администрации Сочи в качестве компенсации убытков, вызванных расторжением договора аренды земельного участка площадью 2,8 га и отзыва ранее выданного разрешения на строительство.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в 2018 году в Сочи. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности предприятия. Организация входит в структуру Строительно-монтажного управления №38 (68%). Еще 32% доли в УК предприятия принадлежат Мусайибу Исмаилову, бывшему члену совета директоров НАО «Красная Поляна». В прошлом году компания понесла убытки в размере 945 тыс. руб., но годом ранее показывала прибыль в размере 295 тыс. руб. при выручке 1,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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