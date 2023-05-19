Сочинский застройщик «Сады киви» увеличил взыскание убытков с РФ до 5,8 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 20 июня рассмотрение дела о взыскании ущерба в размере 5,8 млрд руб. в пользу ООО «Сады киви» с Российской Федерации и мэрии Сочи. Ранее суд назначил разбирательство по делу на 9 августа, определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lazurber.ru Фото: lazurber.ru

В июне прошлого года, как указано в исковом заявлении, представители компании «Сады киви» требовали взыскать ущерб с ответчиков в размере 325,3 млн руб. В ходе уточнений требований застройщик увеличил сумму убытков в сентябре 2022 года до 4,9 млрд руб., а в апреле 2023 года — до 5,8 млрд руб.

Как следует из материалов дела, строительная компания «Сады киви» обратилась в АС края в июне 2022 года с заявлением к РФ (в лице Генпрокуратуры), департаменту по финансам и бюджету администрации Сочи, а также к ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова».

Истец просит взыскать солидарно с Российской Федерации и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова 38,9 млн руб. за совершение действий, препятствовавших своевременному получению в аренду земельного участка.

С мэрии Сочи застройщик взыскивает 241,3 млн руб. за бездействие при выдаче разрешения на строительство. Солидарно с Российской Федерации и администрации Сочи компания «Сады киви» взыскивает 4,6 млрд руб. за незаконные действия при передаче в аренду земельного участка, изменение разрешенного вида земельного участка, при прокурорском надзоре, повлекшие приостановление строительства.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «Сады Киви» пытается через суд взыскать убытки, причиненные обществу в результате нарушения права пользования земельным участком в Адлере, на котором расположен недостроенный апарт-отель «Лазурный Берег — Сады Киви». Краевой арбитраж по требованию прокуратуры Кубани аннулировал выданное застройщику разрешение на строительство гостиничного комплекса.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Общество занимается строительством жилых и нежилых зданий. На 68% компания принадлежит СМУ-38 (Дагомыс), на 32% — физлицу.

ООО «Сады Киви» занималось реализацией проекта по строительству девяти корпусов гостиниц апартаментного типа (от двух до трех этажей) в Сочи. Земельный участок площадью 2,8 га находится на первой линии в районе железнодорожного вокзала и аэропорта, рядом с филиалом института имени Вавилова.

Тат Гаспарян

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