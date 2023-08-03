Посол Антонов: США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон «давно нарушает дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он также назвал «пустым сотрясанием воздуха» доклад Госдепартамента США о причинах, по которым ДСНВ соответствует интересам национальной безопасности США.

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений»,— сказал Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал посольства России в Вашингтоне.

«Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала»,— заявил господин Антонов.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Официально срок его действия истекает в феврале 2026 года. В июне в США заявили, что готовы начать диалог с Россией о будущем контроля над ядерными вооружениями — без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах. В июле в МИД России в ответ заявили, что пока не получили от США письменных предложений по контролю над вооружениями.

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