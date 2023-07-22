Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва речам не верит

Россия до сих пор не получила от США письменных предложений по контролю над вооружениями

США не передавали России письменных предложений о начале переговоров по контролю над вооружениями. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В то же время он отметил, что на той основе, которую предлагают американцы устно, Россия вести этот диалог не готова. В Москве, по его словам, должны, прежде всего, убедиться в том, что «фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону». Ранее США объявили, что готовы начать диалог с РФ о будущем контроля над ядерными вооружениями без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на той основе, которая была предложена администрацией Джо Байдена, Москва «не готова и не будет» вести диалог по вопросам контроля над вооружениями

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на той основе, которая была предложена администрацией Джо Байдена, Москва «не готова и не будет» вести диалог по вопросам контроля над вооружениями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на той основе, которая была предложена администрацией Джо Байдена, Москва «не готова и не будет» вести диалог по вопросам контроля над вооружениями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на вопросы журналистов «на полях» ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. “Ъ” поинтересовался у него, не прислали ли США России письменно оформленные предложения по диалогу о контроле над вооружениями по следам соответствующих устных заявлений советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана от 2 июня. «Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, non-paper (неофициальный документ.— “Ъ”), или нота, или личное письмо — нет, не поступало,— ответил замминистра.— Но текст заявления на эту тему помощника президента США по национальной безопасности, разумеется, мы изучили. И соответствующие комментарии с нашей стороны тоже были даны».

Напомним, из выступления Джейка Салливана от 2 июня следует, что Белый дом заинтересован в начале консультаций о договоренностях, которые пришли бы на смену истекающему в начале 2026 года российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом в Вашингтоне не считают нужным тянуть с такими переговорами до того момента, пока улучшатся переживающие глубокий кризис двусторонние отношения с Москвой, а предлагают действовать в духе «компартментализации», то есть по принципу «мухи отдельно, котлеты — отдельно». В администрации Джо Байдена полагают, что это может сработать, поскольку в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия в других областях, будь то по идеологии, обстановке в Европе или, например, войнам во Вьетнаме и Афганистане (см. “Ъ” от 3 июня).

Реакция Москвы на эти заявления получилась неоднородной. В Кремле инициативу Вашингтона назвали «важной и позитивной», добавив, что хотели бы увидеть ее подробно изложенной на бумаге. В МИД РФ же заявили, что не увидели готовности США ради сохранения контроля над вооружениями отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение», и предупредили, что перенести успешный опыт сотрудничества Москвы и Вашингтона в период холодной войны на сегодняшние реалии не получится (см. “Ъ” от 6 июня).

В пятницу Сергей Рябков дал понять, что Москва по-прежнему скептически относится к заявлениям Вашингтона. «На такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей этой конфигурации: а именно, мы должны, прежде всего, убедиться в том, что фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону,— отметил замминистра.—Этого не происходит и близко, и, скорее, сказал бы я, что происходит противоположный процесс: антироссийская составляющая в американской линии не просто доминирует, а усугубляется и переходит все мыслимые пределы с большими сопряженными с этим рисками».

Кроме того, власти РФ, по словам Сергея Рябкова, не готовы обсуждать тематику контроля над вооружениями в режиме «компартментализации». В Москве считают, что Вашингтон стремится вычленить из всей совокупности вопросов, составляющих текущую повестку дня, только некоторые элементы, интересующие США, и вывести за скобки другие моменты, которые важны для России. «Стратегическая стабильность и факторы, влияющие на нее, должны рассматриваться комплексно»,— подчеркнул высокопоставленный дипломат.

И добавил: «Но опять-таки, это невозможно, пока не произойдет сдвига к лучшему в наших отношениях в целом. И Украина, и происходящее вокруг нее — мы об этом тоже многократно говорили — это лишь одна, важная, но лишь одна часть сугубо антироссийского курса, проводимого Вашингтоном».

На минувшей неделе заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что «с американской стороны был подан сигнал о готовности вести обсуждения с Россией (по контролю над вооружениями.— “Ъ”)». При этом она отметила: «Для того чтобы это произошло, должна созреть ситуация» (цитаты по ТАСС). Менять свою политику на российском направлении США, судя по ее комментариям, не считают нужным, а наоборот, ждут, что Москва начнет «действовать добросовестно».

Сам Джейк Салливан же в интервью телеканалу NBC на днях подчеркнул, что США не будут направлять на Украину своих солдат, «чтобы они не воевали с российскими солдатами», но в остальном продолжат полностью поддерживать Украину.

Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...