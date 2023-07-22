Москва речам не верит

США не передавали России письменных предложений о начале переговоров по контролю над вооружениями. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В то же время он отметил, что на той основе, которую предлагают американцы устно, Россия вести этот диалог не готова. В Москве, по его словам, должны, прежде всего, убедиться в том, что «фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону». Ранее США объявили, что готовы начать диалог с РФ о будущем контроля над ядерными вооружениями без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на той основе, которая была предложена администрацией Джо Байдена, Москва «не готова и не будет» вести диалог по вопросам контроля над вооружениями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на той основе, которая была предложена администрацией Джо Байдена, Москва «не готова и не будет» вести диалог по вопросам контроля над вооружениями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на вопросы журналистов «на полях» ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. “Ъ” поинтересовался у него, не прислали ли США России письменно оформленные предложения по диалогу о контроле над вооружениями по следам соответствующих устных заявлений советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана от 2 июня. «Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, non-paper (неофициальный документ.— “Ъ”), или нота, или личное письмо — нет, не поступало,— ответил замминистра.— Но текст заявления на эту тему помощника президента США по национальной безопасности, разумеется, мы изучили. И соответствующие комментарии с нашей стороны тоже были даны».

Напомним, из выступления Джейка Салливана от 2 июня следует, что Белый дом заинтересован в начале консультаций о договоренностях, которые пришли бы на смену истекающему в начале 2026 года российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). При этом в Вашингтоне не считают нужным тянуть с такими переговорами до того момента, пока улучшатся переживающие глубокий кризис двусторонние отношения с Москвой, а предлагают действовать в духе «компартментализации», то есть по принципу «мухи отдельно, котлеты — отдельно». В администрации Джо Байдена полагают, что это может сработать, поскольку в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия в других областях, будь то по идеологии, обстановке в Европе или, например, войнам во Вьетнаме и Афганистане (см. “Ъ” от 3 июня).

Реакция Москвы на эти заявления получилась неоднородной. В Кремле инициативу Вашингтона назвали «важной и позитивной», добавив, что хотели бы увидеть ее подробно изложенной на бумаге. В МИД РФ же заявили, что не увидели готовности США ради сохранения контроля над вооружениями отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение», и предупредили, что перенести успешный опыт сотрудничества Москвы и Вашингтона в период холодной войны на сегодняшние реалии не получится (см. “Ъ” от 6 июня).

В пятницу Сергей Рябков дал понять, что Москва по-прежнему скептически относится к заявлениям Вашингтона. «На такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей этой конфигурации: а именно, мы должны, прежде всего, убедиться в том, что фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону,— отметил замминистра.—Этого не происходит и близко, и, скорее, сказал бы я, что происходит противоположный процесс: антироссийская составляющая в американской линии не просто доминирует, а усугубляется и переходит все мыслимые пределы с большими сопряженными с этим рисками».

Кроме того, власти РФ, по словам Сергея Рябкова, не готовы обсуждать тематику контроля над вооружениями в режиме «компартментализации». В Москве считают, что Вашингтон стремится вычленить из всей совокупности вопросов, составляющих текущую повестку дня, только некоторые элементы, интересующие США, и вывести за скобки другие моменты, которые важны для России. «Стратегическая стабильность и факторы, влияющие на нее, должны рассматриваться комплексно»,— подчеркнул высокопоставленный дипломат.

И добавил: «Но опять-таки, это невозможно, пока не произойдет сдвига к лучшему в наших отношениях в целом. И Украина, и происходящее вокруг нее — мы об этом тоже многократно говорили — это лишь одна, важная, но лишь одна часть сугубо антироссийского курса, проводимого Вашингтоном».

На минувшей неделе заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что «с американской стороны был подан сигнал о готовности вести обсуждения с Россией (по контролю над вооружениями.— “Ъ”)». При этом она отметила: «Для того чтобы это произошло, должна созреть ситуация» (цитаты по ТАСС). Менять свою политику на российском направлении США, судя по ее комментариям, не считают нужным, а наоборот, ждут, что Москва начнет «действовать добросовестно».

Сам Джейк Салливан же в интервью телеканалу NBC на днях подчеркнул, что США не будут направлять на Украину своих солдат, «чтобы они не воевали с российскими солдатами», но в остальном продолжат полностью поддерживать Украину.

Елена Черненко