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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД Рябков: Россия не получала от США письменных предложений по контролю над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не получала от США письменных предложений по поводу возобновления переговоров о контроле над ядерными вооружениями. Он отметил, что Россия не готова вести диалог об этом с США, пока враждебный курс Вашингтона не изменится.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, нота или личное письмо — нет, не поступило. Но текст заявления на эту тему помощника президента США по национальной безопасности (Джейка Салливана.— ''Ъ''), разумеется, мы изучили, и соответствующие комментарии с нашей стороны были даны»,— ответил господин Рябков на вопрос журналиста на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова (цитата «Интерфаксу»).

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что курс США в отношении России и близко не меняется в лучшую для РФ сторону. По его словам, антироссийская позиция Вашингтона переходит все мыслимые пределы, поэтому Россия не готова вести диалог с США по поводу контроля над вооружениями.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о приостановке Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Официально срок его действия истекает в феврале 2026 года.

2 июня Джейк Салливан заявил, что США готовы начать диалог с Россией о будущем контроля над ядерными вооружениями — без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах. Он напомнил, что в Холодную войну Вашингтону и Москве удавалось сотрудничать в таком ключе.

Владимир Путин в ходе Петербургского экономического форума 16 июня заявил, что Запад пытается склонить Россию к переговорам по ДСНВ. «Хрен им, понимаете? Как у нас в народе говорят»,— сказал тогда президент. Позднее Кремль уточнил, что слова главы государства не означают, что Россия отказывается от диалога с США по поводу контроля над ядерными вооружениями.

Подробнее о попытках США убедить Россию вновь начать выполнять ДСНВ — в материале «На нет и данных нет».

Эрдни Кагалтынов

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