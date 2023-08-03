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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор проверит гаджеты иностранных производителей для безопасного доступа к российским сервисам

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проверяет гаджеты Apple и других зарубежных производителей для обеспечения безопасного доступа к российским сервисам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве пояснили, что сейчас сетевые протоколы интернет-сервисов по большей части разработаны иностранными компаниями. «В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов»,— добавили там.

1 августа газета «Ведомости» сообщила, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, предприятие Роскомнадзора) приобрел десятки мобильных устройств иностранных производителей, в том числе Apple, стоимостью 2,3 млн руб. для проверки на безопасность. 2 августа в Роскомнадзоре заявили, что информация о запрете техники Apple после окончания проверки не соответстветствует действительности.

Об отказе от iPhone в администрации президента — в материале «Ъ» «Нежелательные коммуникации».

Олеся Павленко

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