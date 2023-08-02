Роскомнадзор отрицает подготовку запрета техники Apple в России

Сообщения СМИ о том, что после проверки техники Apple на безопасность могу ввести запрет на их продажу, не соответстветствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

На вопрос ТАСС, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований на безопасность, представитель ведомства сказал: «Нет».

Ранее глава департамента информационно-аналитических исследований компании в области кибербезопасности T.Hunter Игорь Бедеров сказал RT, что запрет на продажу устройств Apple могут ввести после проверки на безопасность со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору.

По словам господина Бедерова, проверка продлится примерно месяц-полтора. Он добавил, что сейчас исследуется ПО, предустановленное на технике Apple, а также аппаратная часть устройств, чтобы найти скрытые от обычных пользователей функции и уязвимости, а также вредоносные программы.

1 августа «Ведомости» сообщили, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, предприятие Роскомнадзора) закупил десятки мобильных устройств зарубежных производителей, в том числе Apple, на 2,3 млн руб. для проверки на безопасность.

Об отказе от iPhone в администрации президента — в материале «Ъ» «Нежелательные коммуникации».

Эрдни Кагалтынов