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Не мэрское это дело

От участия в выборах в заксобрание Иркутской области отказались единоросс и коммунист

Мэр Саянска (Иркутская область) Олег Боровский снялся с выборов в региональный парламент, куда баллотировался по списку «Единой России» (ЕР). Свой демарш он сопроводил резкой критикой в адрес главы областного правительства Константина Зайцева — второго номера списка единороссов. Это уже второй такой случай за три дня: в понедельник от участия в выборах отказался бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов, шедший по одномандатному округу от КПРФ. Он тоже отметился критическими заявлениями в адрес руководства обкома.

Мэр Саянска Олег Боровский

Мэр Саянска Олег Боровский

Фото: Администрация Саянска

Мэр Саянска Олег Боровский

Фото: Администрация Саянска

О снятии своей кандидатуры Олег Боровский сообщил 2 августа в Telegram, разместив фотографию соответствующего заявления в адрес областного избиркома. Ссылаясь на положения регионального закона, господин Боровский указал в качестве отказа от дальнейшего участия в кампании «личные причины». В избиркоме «Ъ» подтвердили получение заявления, уточнив, что оно поступило в комиссию в этот же день.

Мэр Саянска возглавлял территориальную группу №16 списка ЕР (в ее состав входят территории Саянска, Зиминского и Заларинского районов вместе с райцентрами). Вторым номером там был мэр Заларинского района Владимир Самойлович, третьим — председатель думы города Зима Галина Полынцева. Замыкал группу руководитель регионального исполкома ЕР Дмитрий Мясников. Он же баллотируется на этой территории в качестве одномандатника.

Публикации заявления предшествовал еще один пост, в котором господин Боровский подверг резкой критике председателя областного правительства Константина Зайцева, занимающего в головной части списка ЕР вторую строчку вслед за губернатором Игорем Кобзевым. «Зайцев лоббирует Ангарск и Братск. Я рад за коллег. Им для развития, а нам ничего. Мало того, на лето без денег оставили, готовьтесь к зиме как хотите,— не сдержал эмоций градоначальник.— Для нас денег нет. И этого "чудака" пророчат в спикеры!»

Олег Боровский пояснил «Ъ», что его демарш связан с изменением договоренностей «между мэрами и правительством», «мэрами и партией», заключенных на старте выборной кампании.

«Зайцев нам, мэрам, в конце весны со слезой на глазах говорил: потерпите это лето, денег нет, поищите резервы. Уже в июне оказалось, что некоторым городам выделили по 100 млн руб. якобы за повышение налоговой базы. А вчера я узнал, что Братску и Ангарску выдали субсидию на три года в общем размере около 5 млрд руб. Эти города достойны развития, а Саянск, Тайшет, Черемхово и другие, получается, не достойны. Надеюсь, губернатор не станет в дальнейшем лоббировать Зайцева на пост спикера заксобрания»,— пояснил Боровский.

Мэр также подчеркнул, что «не намерен ругаться с партией» и готов поддерживать кандидата-одномандатника в округе. Реакции «сверху» на свои заявления господин Боровский еще не получал: «Все молчат, хотя я уведомлял исполком партии, аппарат губернатора, управление по региональной политике. Вижу только опосредованную реакцию — критику через подконтрольные Telegram-каналы».

В правительстве Приангарья и в региональном отделении ЕР официально не комментируют происшедшее. Источник «Ъ», близкий к партии, отмечает, что «Олег Валерьевич (Боровский.— “Ъ”) со свойственной ему харизмой в очередной раз привлек к себе внимание». «Он не выступает против губернатора или партии, а борется за ресурс для Саянска. Да, не стесняется в методах, но у него есть цель, которой будет добиваться. На результатах выборов ситуация не отразится»,— говорит собеседник «Ъ».

Интересно, что тремя днями ранее, 31 июля, об отказе участвовать в выборах заявил экс-мэр Иркутска, депутат заксобрания Виктор Кондрашов. Он баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в одном из районов Иркутска.

Свое снятие господин Кондрашов сопроводил критикой в адрес обкома партии и фракции КПРФ в заксобрании, охарактеризовав эти структуры как «подчиненные клановым и семейным интересам».

«После отказа разговаривал лично с Левченко (Сергей Левченко, депутат Госдумы, первый секретарь иркутского обкома КПРФ.— “Ъ”), высказал претензии. Он отнесся с недопониманием, мол, почему раньше я не говорил ничего. Но я уже насмотрелся и во фракции, где были случаи закулисных договоренностей с другими партиями, и в обкоме, где "прихожане" служат только одному "пастырю"»,— заявил «Ъ» Виктор Кондрашов.

В каждом третьем регионе, где пройдут прямые выборы губернаторов, сменится сенатор

В обкоме КПРФ ситуацию не комментируют. Близкие к партии источники указывают, что заявление господина Кондрашова о снятии с выборов совпало с приездом в Иркутск руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Отметим, основным конкурентом экс-мэра в округе от ЕР был глава представительства «Ростеха» в регионе Сергей Баляскин. «Баляскин изначально считался фаворитом в округе, а теперь результаты выборов становятся еще более предсказуемыми»,— говорит один из собеседников «Ъ».

Влад Никифоров, Иркутск

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