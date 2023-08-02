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ЛУКОЙЛ и «Ямалшельф» предложили Минприроды присвоить шести участкам статус федерального значения

ЛУКОЙЛ предложил Минприроды включить в перечень участков федерального значения участок «Надежда» в Балтийском море, а Ямальская шельфовая компания («Ямалшельф») — пять участков в Карском море, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение министерства.

Минприроды уточнило, что в заявках «Ямалшельфа» речь шла о Восточно-Тасийском, Карскиом, Северо-Гыданском, Северо-Енисейском, Восточно-Белоостровском участках недр. Компании обратились в министерство в период с 1 июня по 31 июля, передает агентство.

Включение недр в перечень участков федерального значения позволяет частным компаниям претендовать на их разработку. Согласно действующей процедуре, сначала Минприроды формирует перечень участков федерального значения в территориальных водах по предложениям компаний, затем осуществляется сбор заявок на эти участки. Если на участок претендует только одна компания, ей дают право разрабатывать на нем недра, если две и более — проводится аукцион.

ЛУКОЙЛ добивается получения лицензии на разработку недр «Надежды» с 2016 года. В 2022 году правительство отказало компании в предоставлении лицензии, а Минприроды предложило повторно отправить заявку с уточнением границ участка, чтобы исключить возможность нанесения вреда нацпарку «Куршская коса».

«Ямалшельф» в свою очередь с 2021 года пытается получить лицензию на Восточно-Тасийский участок на Ямале. Компания столкнулась с трудностями, потому что участок накладывается на границы особо охраняемой природной территории. Зимой «Ямалшельф» скорректировал запрашиваемые границы и в феврале попросил правительство выдать лицензию с учетом корректировок, но Минприроды отправило заявку на новый круг согласований.

Эрдни Кагалтынов

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