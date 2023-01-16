ЛУКОЙЛ верит в «Надежду»

По данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ подал новую заявку на предоставление компании лицензии на участок недр «Надежда» в Балтийском море. Компания уже шесть лет пытается получить этот участок, но в прошлом году правительство неожиданно отказалось его предоставить, а Минприроды предложило повторно отправить заявку с уточнением границ участка, чтобы исключить возможность нанесения вреда нацпарку «Куршская коса». По мнению экспертов, даже если участок накладывается на охранную зону парка, провести бурение возможно без вреда экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Структура ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» вновь подала заявку на участок «Надежда» в Балтийском море, рассказали источники “Ъ” и подтвердили в Минприроды. Участок находится в территориальном море (в пределах 12 миль от берега), компания хочет получить его по заявительному принципу.

Нефтекомпания, являющаяся единственным недропользователем в Балтийском море, пытается получить лицензию на «Надежду» с 2016 года. Однако правительство утвердило порядок рассмотрения заявок на получение лицензий в территориальном море в рамках заявительного принципа лишь в сентябре 2020 года, что позволило ЛУКОЙЛу впервые запросить такую лицензию на «Надежду». В августе 2021 года Минприроды направило в правительство согласованный с профильными ведомствами проект распоряжения о выдаче лицензии на участок. Однако, хотя Минприроды изначально проверяло проект, с тем чтобы границы лицензионного участка не накладывались на границы особо охраняемых природных территорий, у правительства возникли вопросы, касающиеся воздействия на нацпарк «Куршская коса». В свою очередь, ЛУКОЙЛ пытался доказать, что освоение участка не повредит экологии.

На морских месторождениях ЛУКОЙЛа на Балтике в 2021 году было добыто 216 тыс. тонн нефти. В 2023–2025 годах ЛУКОЙЛ планирует пробурить две скважины на участках «Балтийский» и «D6-южный», а также ввести в разработку D33.

В итоге осенью 2022 года правительство отказалось присуждать лицензию на «Надежду» ЛУКОЙЛу, нефтекомпания обратилась за предоставлением обоснований и просьбой повторно рассмотреть заявку. В ответ на обращение компании Минприроды сообщило, что ЛУКОЙЛ может повторно отправить заявку в Роснедра на «Надежду», но должен представить в агентство обосновывающие материалы и скорректировать границы участка, чтобы они не накладывались на охранную зону «Куршской косы». При этом само Минприроды официально установило границы охранной зоны нацпарка только в сентябре 2022 года.

Новые границы запрашиваемого ЛУКОЙЛом участка пока неизвестны. Заявочный пакет будет вскрываться по окончании окна подачи предложений, то есть 1 февраля 2023 года, заявили “Ъ” в Минприроды. «Вскрытие поданных на бумажном носителе заявок или открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется Роснедрами на следующий рабочий день после окончания срока подачи заявок»,— добавили в министерстве. В ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.

В зависимости от удаления уточненного ЛУКОЙЛом места расположения добывающей платформы от границы охранной зоны заповедника разработка месторождения может быть организована с использованием бурения наклонно-направленных разведочных и эксплуатационных скважин, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Он отмечает, что залегание продуктивных пластов на шельфе Балтийского моря в диапазоне глубин от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. метров полностью исключает негативное воздействие разработки залежи на природную среду Балтийского моря.

Дмитрий Козлов