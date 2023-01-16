ЛУКОЙЛ верит в «Надежду»

По данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ подал новую заявку на предоставление компании лицензии на участок недр «Надежда» в Балтийском море. Компания уже шесть лет пытается получить этот участок, но в прошлом году правительство неожиданно отказалось его предоставить, а Минприроды предложило повторно отправить заявку с уточнением границ участка, чтобы исключить возможность нанесения вреда нацпарку «Куршская коса». По мнению экспертов, даже если участок накладывается на охранную зону парка, провести бурение возможно без вреда экологии.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Структура ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» вновь подала заявку на участок «Надежда» в Балтийском море, рассказали источники “Ъ” и подтвердили в Минприроды. Участок находится в территориальном море (в пределах 12 миль от берега), компания хочет получить его по заявительному принципу.
Нефтекомпания, являющаяся единственным недропользователем в Балтийском море, пытается получить лицензию на «Надежду» с 2016 года. Однако правительство утвердило порядок рассмотрения заявок на получение лицензий в территориальном море в рамках заявительного принципа лишь в сентябре 2020 года, что позволило ЛУКОЙЛу впервые запросить такую лицензию на «Надежду». В августе 2021 года Минприроды направило в правительство согласованный с профильными ведомствами проект распоряжения о выдаче лицензии на участок. Однако, хотя Минприроды изначально проверяло проект, с тем чтобы границы лицензионного участка не накладывались на границы особо охраняемых природных территорий, у правительства возникли вопросы, касающиеся воздействия на нацпарк «Куршская коса». В свою очередь, ЛУКОЙЛ пытался доказать, что освоение участка не повредит экологии.
На морских месторождениях ЛУКОЙЛа на Балтике в 2021 году было добыто 216 тыс. тонн нефти. В 2023–2025 годах ЛУКОЙЛ планирует пробурить две скважины на участках «Балтийский» и «D6-южный», а также ввести в разработку D33.
В итоге осенью 2022 года правительство отказалось присуждать лицензию на «Надежду» ЛУКОЙЛу, нефтекомпания обратилась за предоставлением обоснований и просьбой повторно рассмотреть заявку. В ответ на обращение компании Минприроды сообщило, что ЛУКОЙЛ может повторно отправить заявку в Роснедра на «Надежду», но должен представить в агентство обосновывающие материалы и скорректировать границы участка, чтобы они не накладывались на охранную зону «Куршской косы». При этом само Минприроды официально установило границы охранной зоны нацпарка только в сентябре 2022 года.
Новые границы запрашиваемого ЛУКОЙЛом участка пока неизвестны. Заявочный пакет будет вскрываться по окончании окна подачи предложений, то есть 1 февраля 2023 года, заявили “Ъ” в Минприроды. «Вскрытие поданных на бумажном носителе заявок или открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам осуществляется Роснедрами на следующий рабочий день после окончания срока подачи заявок»,— добавили в министерстве. В ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.
В зависимости от удаления уточненного ЛУКОЙЛом места расположения добывающей платформы от границы охранной зоны заповедника разработка месторождения может быть организована с использованием бурения наклонно-направленных разведочных и эксплуатационных скважин, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Он отмечает, что залегание продуктивных пластов на шельфе Балтийского моря в диапазоне глубин от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. метров полностью исключает негативное воздействие разработки залежи на природную среду Балтийского моря.