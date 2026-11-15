Экономика превзошла ожидания Минэкономики

Разбивка ВВП по отраслям и компонентам использования пока не опубликована. Оперативная статистика, однако, показывает, что потребительская активность в июле—сентябре продолжала расти, хотя и медленнее, чем этой весной. По данным Минэкономики, суммарный оборот розницы, платных услуг и общепита в третьем квартале увеличился на 3,7% год к году в реальном выражении после 6% во втором. В производственном секторе результат оставался неоднородным. Обработка в третьем квартале увеличила выпуск на 2,5% год к году после 1,5% во втором. На фоне падения добычи на 2,7% промышленность в целом выросла лишь на 0,5%. Строительство после снижения в первом полугодии прибавило 2%, грузооборот — 2,7%. Сельское хозяйство и оптовая торговля сократились соответственно на 3,9% и 0,7%.