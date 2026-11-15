Экономика превзошла ожидания Минэкономики
В третьем квартале ВВП вырос на 1%
Рост российского ВВП в июле—сентябре составил 1% в годовом выражении, такую предварительную оценку 13 ноября опубликовал Росстат. Результат совпал с ожиданиями Банка России и оказался выше оценок Минэкономики. Теперь министерство допускает, что годовой показатель роста превысит прогнозные 0,6%. В третьем квартале увеличение ВВП сопровождалось ростом потребительских расходов, объема строительных работ и выпуска в «обработке». В начале четвертого квартала, однако, объемы платежей в потребительских отраслях снизились, а оперативные оценки расходов населения показали замедление их реального роста.
По предварительной оценке Росстата, в третьем квартале ВВП РФ увеличился на 1% год к году после 1,3% во втором. Минэкономики ожидало роста на 0,6%, Банк России — на 1%. После публикации статистиков министерство повысило свою оценку роста экономики за январь—сентябрь с 0,6% до 0,8% и сообщило, что по итогам всего года показатель может несколько превысить официальный прогноз в 0,6%.
Сезонно очищенная динамика ВВП также указывает на сохранение небольшого роста.
По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», в третьем квартале с поправкой на сезонный и календарный факторы ВВП прибавил тот же примерно 1% в пересчете на год. Это соответствует росту примерно 0,25% к предыдущему кварталу. Аналитики характеризуют такую динамику как «близкую к тренду».
Разбивка ВВП по отраслям и компонентам использования пока не опубликована. Оперативная статистика, однако, показывает, что потребительская активность в июле—сентябре продолжала расти, хотя и медленнее, чем этой весной. По данным Минэкономики, суммарный оборот розницы, платных услуг и общепита в третьем квартале увеличился на 3,7% год к году в реальном выражении после 6% во втором. В производственном секторе результат оставался неоднородным. Обработка в третьем квартале увеличила выпуск на 2,5% год к году после 1,5% во втором. На фоне падения добычи на 2,7% промышленность в целом выросла лишь на 0,5%. Строительство после снижения в первом полугодии прибавило 2%, грузооборот — 2,7%. Сельское хозяйство и оптовая торговля сократились соответственно на 3,9% и 0,7%.
Инвестиции при этом продолжали снижаться.
По первой оценке Росстата, вложения в основной капитал в третьем квартале сократились на 6,2% год к году после падения на 6,6% во втором и на 14,3% в первом. За январь—сентябрь снижение составило 8,5%. Спад продолжается со второго квартала 2025 года, уже шесть кварталов подряд. Его глубина относительно начала года уменьшилась, но во втором и третьем кварталах почти не менялась. Продолжительное сокращение вложений ограничивает спрос на инвестиционные товары и работы, а в дальнейшем может сдерживать обновление и расширение производственных мощностей.
Отметим, что в начале четвертого квартала, по данным мониторинга финансовых потоков от Центробанка, инвестиционная активность продолжала слабеть. Денежные поступления в инвестиционных отраслях в октябре уменьшились на 2,9% к среднему уровню третьего квартала. Совокупные платежи при этом выросли на 1,5%, но без добычи, нефтепродуктов и госуправления сократились на 2,5%. В отраслях внешнего спроса поступления увеличились на 12,9%. По оценке ЦБ, практически весь рост платежей в этой группе объяснялся увеличением поступлений в добыче нефти и газа.
Платежная динамика в потребительских отраслях также ухудшилась.
В октябре входящие платежи в них (с устранением сезонности) снизились на 2,2% относительно среднего уровня третьего квартала. В июле—сентябре они еще росли — на 3,9% к предыдущему кварталу после увеличения на 6,9% в апреле—июне. Октябрьское снижение связано показателями розничной торговли, финансовых услуг и операций с недвижимостью. ЦБ в своем обзоре рассматривает такую динамику номинальных платежей как косвенный признак продолжения замедления роста потребительской активности.
Оперативные оценки «СберИндекса» также указывают на ослабление потребления в октябре. В минувшем месяце реальные расходы населения оставались около прошлогоднего уровня, а за неделю с 26 октября по 1 ноября снизились на 1,4% год к году. В первую неделю ноября показатель вернулся к росту. В «Сбере» улучшение связывают с различиями праздничного календаря: в 2025-м в сопоставимый период было два нерабочих дня, в этом году — один. Поэтому говорить об устойчивом восстановлении роста расходов преждевременно.
Опросы компаний также свидетельствуют о слабом начале четвертого квартала. В октябре композитный индекс PMI S&P Global снизился с 50,8 до нейтральных 50 пунктов, указывающих на отсутствие изменений деловой активности в обработке и сфере услуг к предыдущему месяцу с учетом сезонности.
До публикации оценки Росстата эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН ожидали роста ВВП в четвертом квартале на 0,8% и на 0,7% по итогам всего года. Прогнозные диапазоны Банка России на квартал и год составляют 0–1,5% и 0,5–1%. Повышение оценки роста за девять месяцев позволяет Минэкономики рассчитывать на превышение годового ориентира роста ВВП. Вместе с тем объемы октябрьских платежей, оперативные данные о расходах населения и конъюнктурные опросы компаний указывают на снижение деловой и потребительской активности при сохраняющейся слабости инвестиций. Это создает риск замедления роста в четвертом квартале, масштаб которого пока оценить нельзя.