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«Ямалшельф» настроил координаты

Игорь Юсуфов борется за Восточно-Тасийский участок

Как стало известно “Ъ”, «Ямалшельф» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, который пытается получить лицензию на Восточно-Тасийский участок на Ямале, потенциально пригодный для экспорта СПГ, столкнулся с трудностями. Компания стремится получить лицензию по заявительному принципу с 2021 года, но уже после согласований с министерствами выяснилось, что участок накладываются на границы особо охраняемой природной территории (ООПТ). Еще зимой «Ямалшельф» скорректировал запрашиваемые границы и в феврале попросил правительство выдать лицензию с учетом корректировок, но Минприроды отправило заявку на новый круг согласований.

Игорь Юсуфов

Игорь Юсуфов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игорь Юсуфов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ямальская шельфовая компания («Ямалшельф») Игоря Юсуфова просит правительство предоставить ей лицензию на Восточно-Тасийский участок недр в «скорректированных границах». Соответствующее письмо от 2 февраля (копия есть у “Ъ”) было направлено гендиректором «Ямалшельфа» Амиром Галимовым вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует недропользование). По данным “Ъ”, госпожа Абрамченко 9 марта поручила Минприроды и Роснедрам рассмотреть обращение. В секретариате вице-премьера “Ъ” подтвердили это.

Восточно-Тасийский участок располагается в Обской губе и граничит с Тасийским участком, который входит в Тамбейский газовый кластер «Газпрома». Рядом расположены также лицензионные участки НОВАТЭКа, газ которых компания в основном планирует направить на сжижение. На прошлой неделе правительство одобрило поправки к законодательству, которые разрешают свободный экспорт СПГ с участков, расположенных севернее 67-й параллели, Восточно-Тасийский относится к таким.

«Ямалшельф» хочет получить лицензию на Восточно-Тасийский участок по заявительному принципу, который действует для участков во внутренних водах и территориальном море (12 миль от берега), порядок получения таких участков был утвержден в 2020 году. При этом структуры Игоря Юсуфова являлись одними из инициаторов идеи о лицензировании таких участков и были первыми, кто получил по заявительному принципу участки в Обской и Байдарацкой губах (см. “Ъ” от 21 июня 2022 года). Прием заявок открыт в два окна: в декабре—январе и июне—июле.

В февральском письме главы «Ямалшельфа» указывается, что в начале июня 2021 года компания направила в Роснедра заявку на получение лицензии на Восточно-Тасийский участок, которая в итоге прошла согласования с профильными министерствами. Однако заявка не получила одобрения правительства. Амир Галимов поясняет, что «к заявке были приложены координаты угловых точек участка в системе координат СК-42, не затрагивающие действующие особо охраняемые природные территории». Закон запрещает вести разведку на ООПТ, контроль за этим возложен на Минприроды. Однако при переводе в новую систему координат ГСК-2011 оказалось, что одна из точек заходит на ООПТ, отмечается в письме.

В результате «Ямалшельфу» пришлось готовить повторную заявку с уточнением границ участка, чтобы те не накладывались на ООПТ. Как сообщал “Ъ”, компания отправила новую заявку в прошедшее зимнее окно. В письме «Ямалшельф» сообщает, что компания уточнила границы участка, отступив от ООПТ более чем на 2 км, а площадь участка сократилась менее чем на 8%, что не повлияет на его геологические перспективы.

Тем не менее «Ямалшельфу» придется пройти новый круг согласований своей заявки на Восточно-Тасийский участок. «Новую заявку компании Роснедра отправили в заинтересованные органы федеральной власти, после получения всех согласований проект решения будет отправлен в Минприроды для внесения в правительство»,— заявили “Ъ” в Минприроды. С похожей ситуацией по наличию ООПТ уже сталкивался ЛУКОЙЛ, пытающийся получить лицензию на участок «Надежда» на Балтике. Правительство не приняло заявку компании, в итоге ЛУКОЙЛ повторно отправил ее зимой (см. “Ъ” от 16 января).

С 2021 года система геодезических координат СК-42, введенная еще в 1946 году, не подлежит применению, поясняет управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. При осуществлении геодезических и картографических работ в сфере недропользования используется геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011), устанавливаемая и распространяемая с использованием государственной геодезической сети, говорит он. По его словам, до введения ГСК-2011 исполнители геодезических работ, осуществив спутниковые геодезические измерения, вынуждены были искажать полученные данные, переходя к государственной системе координат СК-95 (или тем более к СК-42), в результате точность информации снижалась.

Дмитрий Козлов

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