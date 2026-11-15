Выяснение сношений

Одна из главных тем выставки — коммуникация с властью. Своеобразный камертон здесь — «Портрет Сталина» Георгия Рублева (1935). Вождь изображен на тревожном алом фоне, в руках — газета «Правда», черная бровь насмешливо изогнута. Портрет совсем не похож на парадный: Рублев исполнил его в духе примитивизма и на выставки по понятным причинам не давал. Он был успешным художником-монументалистом: его панно на станции метро «Добрынинская» вполне соответствуют соцреалистическому канону. Портрет впервые показали лишь в 1990 году, и послание Рублева вождю — если таковое и подразумевалось — адресата не достигло.