Валюта не в кассу

У россиян остается меньше возможностей избавиться от наличной валюты.

Райффайзенбанк объявил, что с 1 августа перестанет покупать доллары и евро у физлиц. Пополнить наличными счет через кассы и банкоматы также будет нельзя. Новые запреты анонсировали и другие организации. После попадания в санкционный список «Сбер», ВТБ и «Открытие» прекратили принимать наличную валюту через банкоматы. «Тинькофф» эту опцию сохранил, но ввел комиссию. Можно ли это считать трендом? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Важная деталь: все операции с электронными долларами и евро остаются доступными, их по-прежнему можно покупать, продавать и переводить. Ограничения касаются именно наличных. На сайте Райффайзенбанка сказано, что услугу вернут, когда изменится ситуация, но о какой ситуации идет речь, не поясняется. А сам запрет там объяснили «необходимостью эффективно управлять валютной позицией».

Поэтому первая версия таких мер сугубо коммерческая. Скопления валюты в отделениях — это затраты, объясняет председатель совета директоров Ланта-банка Ирина Рысь: «Банк в любом случае обязан платить отчисления в АСВ, а также создавать резервы, соответственно, для него это расходы — примерно 1,5-2% годовых. Если наличные лежат в хранилище, во-первых, они занимают место, во-вторых, всегда есть риск какой-то утраты — организация тратится на охрану.

Если мы говорим о безналичных долларах, то их применение также достаточно ограничено. То есть в принципе на текущий момент корсчета у большинства банков в долларах и евро закрыты. Возмещать их на межбанковском рынке практически невозможно. Если мы говорим о покупке ценных бумаг, номинированных в валюте, здесь рынок тоже довольно узкий».

Райффайзенбанк планомерно ограничивает работу с валютой уже несколько месяцев. С тех пор, как операциями на российском рынке заинтересовался Минфин США, компания начала брать, по сути, заградительную комиссию за зачисление долларов из других кредитных организаций — 50% суммы перевода, но не более $500. В банке это объяснили изменившимися рыночными условиями.

Переводы в валюте тоже стали сложнее. С апреля минимальный порог составляет 20 тыс. долларов или евро, а комиссия — минимум 300 у. е. Тогда «Райффайзен» сослался на требования банков-корреспондентов. Но в реальности проблемой могут быть санкционные риски, считает бывший глава ЦБ Сергей Дубинин:

«Это был один из немногих каналов, по которому шли расчеты по внешней торговле. И прием наличных выглядел как канал формирования депозита, которым здесь распорядиться нельзя, но с помощью которого можно совершить перевод. И вот, видимо, "Райффайзен" сейчас отказывается принимать эти деньги в России, поскольку со стороны Запада в его адрес пошли предупреждения. С моей точки зрения, банк решил вывести себя из-под удара, который чреват введением вторичных санкций».

Поэтому, возможно, отказ от приема наличных — разовая история. Другие игроки, среди которых Совкомбанк, «Русский Стандарт», «Уралсиб», «Сбер» и ВТБ, пообещали, что у них таких ограничений не будет и по крайней мере в кассах операции останутся доступны. Немного другая история у «Тинькофф», который сохранил прием наличной валюты в банкоматах, но за 5% от суммы. Для тех, кто еще не попал под санкции, риски сохраняются, уверен эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Банки, преследуя те же цели, могут просто пойти другим путем. Ввести фиксированную комиссию, например, 5 тыс. руб., за прием наличных долларов или евро. Это могут сделать в ближайшее время крупнейшие системно значимые кредитные организации.

Если мы посмотрим на 2022 год, и Райффайзенбанк, и "Тинькофф" вводили перманентные комиссии за хранение валюты на счетах. Это косвенно означало, что с течением времени прием наличной валюты и вообще валютные операции потихонечку свернутся».

Вероятно, это сделано для того, чтобы в случае санкций недовольных клиентов было меньше. Потому что компании, уже попавшие в SDN-список американского Минфина, валютный бизнес сохранили. Forbes писал, что эта услуга по-прежнему популярна у населения, и банк может заработать на комиссиях. К тому же валюта на балансе позволяет улучшить финансовые показатели. За первое полугодие банки получили рекордную прибыль почти в 2 трлн руб. — во многом благодаря слабеющему рублю.

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Елена Иванова