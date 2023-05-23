Raiffeisen Bank доверится акционерам

«Райффайзен» попробует передать российский бизнес акционерам. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International рассматривает такой вариант после многомесячных безуспешных поисков покупателя на свою «дочку», пишет Reuters. По данным агентства, владельцы RBI могут получить долю в новой компании, которую зарегистрируют в Вене, ей же передадут российский Райффайзенбанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль в конце марта заявлял, что его структура будет стремиться к возможной продаже или выделению актива в России. И второй вариант наиболее оптимален для головной компании и ее акционеров, считает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Алексей Терехов:

«Это удобный вариант для нынешнего собственника, потому как сокращается время ведения переговоров, поиска инвестора, урегулирования вопросов стоимости и передачи контроля и последующих гарантий. Думаю, что основной вопрос будет о бенефициарном владении. И потенциально, конечно, у любого регулятора возникают сомнения, что данное выделение решает проблему именно отделения одного бизнеса от другого, не является ли это в определенном смысле рисованием окон на стене. В целом этот процесс не бесконечный, у него существует финальная точка. Но если позитивно оценивать все сроки и взаимодействие с регулятором, то до конца текущего календарного года они смогут осуществить эту идею».

При этом, как подчеркивают источники Reuters, пока неясно, насколько новая компания будет независима от Raiffeisen Bank International. По данным агентства, австрийские власти согласны с передачей российского бизнеса акционерам группы. Однако сделку может не одобрить Европейский центральный банк из-за опасений, что не получится контролировать такую структуру.

Впрочем, у Райффайзенбанка будет возможность оспорить блокирующие действия регулятора в суде, говорит партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей: «Если говорить об опасениях ЕЦБ, то при наличии большого желания, насколько мы сейчас видим, они могут и выходить за рамки, осуществлять контроль. Их обеспокоенность связана с тем, что российская часть банка потенциально будет передан не третьим лицам, а непосредственно акционерам "Райффайзенбанка". Европейский регулятор может вообще заблокировать сделку, тем самым будет нанесен достаточно серьезный ущерб инфраструктуре самого банка. А в случае продолжения давления на него российское подразделение останется в абсолютно неприглядной ситуации, и банку все равно надо будет каким-то образом решать вопрос о его существовании и функционировании здесь.

Если ЕЦБ заблокирует выделение российского подразделения, то шансы оспорить это решение у Raiffeisen Bank International будут. Суд, который в рамках Евросоюза рассматривает подобные случаи, пока действует вполне себе независимо и адекватно. Поэтому я отношусь к этому со здоровой долей надежды, что он сможет все-таки это реализовать. Потому что решение о блокировке абсолютно точно в текущих условиях, исходя из той информации, которая является публичной, экономическим не является. Оно является исключительно политическим».

В начале мая «Райффайзен» закрыл корсчета для переводов в евро всем российским банкам, кроме своей «дочки», и объявил примерные сроки ухода из страны. Руководство организации говорило, что это может произойти не раньше третьего квартала. При этом за последнее время банк несколько раз ужесточал условия проведения операций для клиентов. Так, с апреля минимальный размер переводов в евро и долларах для юрлиц увеличился до 50 тыс. единиц, а для физических лиц — до 10 тыс.

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Владимир Расулов